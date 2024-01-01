Ayçiçek yağında üçer beşer aldıran indirim var! O marketteki fiyatını duyan işini bırakıp koşuyor

İklim değişiklikleri ve ekonomik zorluklarla birlikte sıvı yağ fiyatları tırmanışa geçerken, CarrefourSA bu zorlu dönemde müşterilerine destek elini uzattı. Temel mutfak ürünlerinde yaşanan fiyat artışlarına karşı özel bir kampanya başlatan market devi, özellikle zeytinyağı ve ayçiçek yağı gibi ürünlerdeki yüksek fiyatları düşürerek tüketicilerin yüzünü güldürüyor.

CarrefourSA, ayçiçek yağındaki fiyat artışlarına karşı önlem almak amacıyla 1 litrelik Ayçiçek yağı için özel bir indirim kampanyası düzenledi. Bu kampanya kapsamında müşterilere, sepetlerine 3 adet Ayçiçek yağı eklediklerinde sadece 2 adetinin fiyatını ödemeleri imkanı tanınıyor. Yani, normalde 127,50 TL olan 3 adet Ayçiçek yağı, bu kampanya sayesinde sadece 85 TL'ye düşüyor. Bu ekonomik avantaj, tüketicileri sıvı yağ ihtiyaçlarını karşılamak için CarrefourSA'ya yönlendirmekte.





Yüksek enflasyonun etkisiyle ürün maliyetlerinde yaşanan artışlar, sıvı yağ sektörünü olumsuz etkilerken CarrefourSA'nın getirdiği bu kampanya, tüketiciler arasında büyük bir ilgi uyandırmış durumda. Fiyatların yüksek seviyelere çıktığı bu dönemde, CarrefourSA'nın 3 al 2 öde kampanyası, Ayçiçek yağına olan talebi artırarak, müşterilere ekonomik bir çözüm sunuyor.



Fakat market yetkilileri kampanyanın stoklarla sınırlı olduğuna dikkat çekiyor. Bu nedenle kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşların, CarrefourSA marketlerine erken gitmeleri ve stoklar tükenmeden alışveriş yapmaları öneriliyor. Ayçiçek yağına olan yoğun talep, CarrefourSA'nın sunduğu avantajlı kampanyanın kısa sürede tükenmesine neden olabilir.



