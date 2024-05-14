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Ayda 74 bin TL maaş almayı kim istemez! Kamuya memur alımı resmen başladı

74 bin TL maaşla personel alımı yapılıyor! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 14.05.2024 22:34
Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 22:34
Ayda 74 bin TL maaş almayı kim istemez! Kamuya memur alımı resmen başladı

Memur olmak isteyenlere müjde! 74 bin TL maaşla memur alımı yapılacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

74 BİN TL MAAŞLA MEMUR ALIMI

Mersin Üniversitesi tarafından yapılan son duyurulara göre üniversite bünyesine Sözleşmeli Bilişim Personeli alımı yapılacak. Başvuru yapacak adayların KPSS puanı olması gerekiyor. KPSS puanı olmayan adayların puanı 70 üzerinden, yabancı dil sonuç belgesi olmayanların puanı 0 üzerinden değerlendirilecek. Başvuru yapacak adayların 657 sayılı Kanun 48. maddesinde yer alan şartları taşıması, erkek adayların askerlikle ilişiği olmaması, 45 yaşından gün alınmamış olması şartlarının taşınması gerekiyor. 

mersin üniversitesi personel alımları başladı

Aynı zamanda adayların Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği mezunları ve iki kat maaş şartı ile diğer fakültelerin mühendislik bölümleri, Fen Edebiyat, Eğitim ve Eğitim Bilimleri Fakülteleri, Bilgisayar ve Teknoloji eğitimi veren bölümler, İstatistik, Matematik ve Fizik bölümü mezunu olunması gerekecek. Adaylara 1 Kıdemli Web Yazılım Uzmanı 4 Katı,

1 Web Yazılım Uzmanı 3 Katı,

1 Ağ Uzmanı 3 Katı,

1 Mobil Yazılım Uzmanı 3 Katı,

1 Bilgi Güvenliği Uzmanı 2 Katı,

1 Sistem Yöneticisi 2 Katı olmak üzere ücretler verilecek. Bir kat maaş net olarak 37.125,04 TL’dir.

Başvurular 8 Mayıs ile 22 Mayıs tarihleri arasında Mersin Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'na şahsen giderek ya da posta yoluyla yapılabilecek. 

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