Aydın Büyükşehir'den İl Genelinde Yol Yenileme Mesaisi

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda kent genelinde eş zamanlı yol yenileme ve trafik güvenliği çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 14:53
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 14:53
Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent genelinde eş zamanlı yürütülen çalışmalarla yolları yeniliyor, ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getiriyor. Çalışmalar, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda devam ediyor.

Çalışma yapılan noktalar: Karpuzlu ilçesi Ulukonak Mahallesi, Söke ilçesi Bağarası ve Atburgazı Mahallesi, Efeler ilçesi Şehir Hastanesi-Acarlar Bağlantı Yolu, Efeler ilçesi Doğu Çevre Bulvarı, Kuşadası ilçesi Atatürk Bulvarı, Efeler ilçesi Ilıcabaşı ve İmamköy Mahallesi, Efeler ve Didim ilçesinde muhtelif noktalarda, Karacasu ilçesi Bingeç Mahallesi, Söke ilçesi Serçin Mahallesi, İncirliova ilçesi Arparadere Mahallesi, Bozdoğan ilçesi Dümen ve Seki Mahallesi, Nazilli ilçesi Bağcılı ve Yaylapınar Mahallesi, Kuyucak ilçesi Gencellidere Mahallesi, Buharkent ilçesi Feslek Mahallesi ve Çolak İbrahim Bey Caddesi, Sultanhisar ilçesi Yağdere Mahallesi, Karpuzlu ilçesi Akçaabat Mahallesi, Köşk ilçesi Çiftlik, Ahatlar ve Yavuzköy Mahalleleri, Yenipazar ilçesi Karacaören Mahallesi, Koçarlı ilçesi Çakmar ve Kızılkaya Mahallesi ile Karacasu Yazır-Yaykın Mahallesi'nde çalışmalar eş zamanlı olarak yürütülüyor.

Çalışmalar kapsamında yol yüzeyleri yenilenirken, trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik uygulamalar da hayata geçiriliyor. Ekipler, ulaşım altyapısının güçlendirilmesi ve sürücü ile yaya güvenliğinin sağlanmasına öncelik veriyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kent genelindeki çalışmalara ilişkin olarak, "Aydınımızın tüm ilçelerinde yatırımlarımızı ve projelerimizi hemşehrilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz. Kentimizin dört bir yanında çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

