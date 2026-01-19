Koruyucu Aile Projesi: Bebek Kuruma Girmeden Sıcak Yuvaya Kavuştu

Koruyucu Aile Projesi ile minik bebek yeni yuvasına kavuştu

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Koruyucu Aile Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi çerçevesinde bir bebek, kurum bakımına girmeden geçici ailesine kavuştu. Proje, çocukların kurumsal süreçlere dahil edilmeden aile ortamında büyümesini hedefliyor.

Projenin amacı ve uygulama yöntemi

İl müdürlüğü koordinasyonunda sürdürülen çalışmalar sonucunda, devlet korumasına muhtaç durumdaki bir çocuk yeni yuvasına yerleştirildi. Uygulanan özel model sayesinde çocukların doğrudan aile ortamında büyümesi ve kurumsal bakım süreçlerinden uzak tutulması amaçlanıyor.

Resmi işlemler ve teslim süreci

İl müdürlüğü binasında resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından, minik bebek yetkililer tarafından koruyucu aileye teslim edildi. Çocuğun sevgi dolu bir geleceğe adım atması için atılan bu adım, projenin somut bir başarısı olarak değerlendirildi.

