Aydın’da 10,73 milyon metreküp içme suyu projesi: Nazilli, Kuyucak, Buharkent

Karacasu Barajı’ndan alınacak suyla Nazilli, Kuyucak ve Buharkent’e yıllık 10,73 milyon metreküp içme suyu sağlanacak; arıtma ve isale hattı çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 14:05
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 14:05
Aydın’da 10,73 milyon metreküp içme suyu projesi: Nazilli, Kuyucak, Buharkent

Aydın’da içme suyu altyapısında kritik adım: Proje çalışmalarında hız

Çalışmalar aralıksız sürüyor

Aydın’da içme suyu ve tarımsal sulama amaçlı projelerdeki çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Nazilli ve Çevresi Yerleşim Yerleri İçmesuyu Tesisleri İkmali 2. Kısım kapsamında kurulan arıtma tesisi ve isale hattı inşaatında ekipler aralıksız çalışıyor.

Tamamlandığında, tesisten sağlanacak suyla bölgedeki yerleşimlerin uzun vadeli ihtiyacının karşılanması hedefleniyor. Proje kapsamında yapılacak altyapı çalışmaları, suyun güvenli ve kesintisiz iletimini sağlayacak şekilde planlanıyor.

Karacasu Barajı’ndan alınacak suyla, yıllık 10,73 milyon metreküp içme suyunun Nazilli, Kuyucak ve Buharkent ilçeleri ile çevre yerleşimlere temin edilmesi öngörülüyor. Yetkililer, arıtma tesisi ve isale hattı çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölgeye sürdürülebilir su arzı sağlanacağını belirtiyor.

AYDIN’IN NAZİLLİ, KUYUCAK VE BUHARKENT İLÇELERİNİN YILLIK 10,73 MİLYON METREKÜP İÇME SUYU...

AYDIN’IN NAZİLLİ, KUYUCAK VE BUHARKENT İLÇELERİNİN YILLIK 10,73 MİLYON METREKÜP İÇME SUYU İHTİYACINI KARŞILAYACAK OLAN TESİSTE ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ SÜRÜYOR.

AYDIN’IN NAZİLLİ, KUYUCAK VE BUHARKENT İLÇELERİNİN YILLIK 10,73 MİLYON METREKÜP İÇME SUYU...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Pazar'da Eski Caminin Minaresi Kontrollü Şekilde Yıkıldı
2
Çemişgezek’te Karla Mücadele: Vatandaşın 'Kurban olurum size' Sevinci
3
Bursa Büyükşehir’den Misi’de kapsamlı dere ve çevre temizliği
4
Erzurum'da Umre Semineri | Dr. Sebahattin Erdoğan
5
Kırşehir'de Görme Engelli Sami Coşkun, Müzikle Hayata Tutunuyor
6
Datça'ya 300 Milyon TL'lik Yol Yatırımı: Muğla Büyükşehir Harekete Geçti
7
Kulp’ta kar engeli kalktı: Salı pazarı üç hafta sonra açıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları