Aydın’da 10,73 milyon metreküp içme suyu projesi: Nazilli, Kuyucak, Buharkent

Aydın’da içme suyu altyapısında kritik adım: Proje çalışmalarında hız

Çalışmalar aralıksız sürüyor

Aydın’da içme suyu ve tarımsal sulama amaçlı projelerdeki çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Nazilli ve Çevresi Yerleşim Yerleri İçmesuyu Tesisleri İkmali 2. Kısım kapsamında kurulan arıtma tesisi ve isale hattı inşaatında ekipler aralıksız çalışıyor.

Tamamlandığında, tesisten sağlanacak suyla bölgedeki yerleşimlerin uzun vadeli ihtiyacının karşılanması hedefleniyor. Proje kapsamında yapılacak altyapı çalışmaları, suyun güvenli ve kesintisiz iletimini sağlayacak şekilde planlanıyor.

Karacasu Barajı’ndan alınacak suyla, yıllık 10,73 milyon metreküp içme suyunun Nazilli, Kuyucak ve Buharkent ilçeleri ile çevre yerleşimlere temin edilmesi öngörülüyor. Yetkililer, arıtma tesisi ve isale hattı çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölgeye sürdürülebilir su arzı sağlanacağını belirtiyor.

