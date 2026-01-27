Finike'de Hortum Seraları Yerle Bir Etti: 42 Çiftçi, Yaklaşık 120 Dönüm Zarar

Antalya'nın Finike'sinde akşam oluşan hortum Saklısu Mahallesi'ndeki seraları yıktı; 42 çiftçi ve yaklaşık 120 dönüm örtüaltı alanda hasar meydana geldi.

Hasar gün ağarınca ortaya çıktı

Antalya'nın Finike ilçesinde akşam saat 20.00 sıralarında başlayan fırtına ve ardından denizde oluşan hortum, Saklısu Mahallesi'nde domates, biber ve kabak yetiştirilen seralara ağır hasar verdi.

Hortum, demir seraları parçalayarak örtüaltı üretim alanlarını adeta yok etti. Enerji nakil hatlarının kopması sonucu bölge kısa sürede karanlığa gömüldü; sahile yakın bölgede bulunan 5 katlı bir binanın balkon cam korkulukları kırıldı.

Olay anı, Finike-Elmalı karayolu üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde park halindeki traktör römorkunun hareket ettiği ve ortalığın toz duman içinde olduğu anlar yer aldı.

Gün ağarınca ortaya çıkan bilanço ağır: hortum, demir seraları parçaladı ve 42 çiftçiye ait yaklaşık 120 dönümlük örtüaltı üretim alanında ürünler telef oldu.

Ümmü Taylı yaşananları şöyle anlattı:

"Oğlumun yanına kaçacaktım fakat kaçamadım. Hortum evimin üzerinden geçip gitti. Daha sonra dışarı çıkıp seramdaki naylonlara baktım ve her şey dağılmıştı. Naylonların bir kısmını bahçemden, bir kısmını ise başka yerlerden topladım. Her yer darmadağınıktı, yapılacak pek bir şey yoktu. Ağlayarak seramdan çıktım, çünkü başka yapacak bir şeyim kalmamıştı"

EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

