Hamzabey Kıyı Yenileme Projesi: İnegöl'de Doğa ve Tarih Buluşması

İnegöl Belediyesi'nin Hamzabey Kıyı Yenileme Projesi, göçmen kuş alanını ve Baykoca Türbesi'ni koruyarak bölgeyi yeni bir cazibe merkezine dönüştürmeyi hedefliyor.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 15:18
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 15:18
Hamzabey Kıyı Yenileme Projesi İnegöl'de Doğa ve Tarihi Buluşturuyor

İnegöl Belediyesi tarafından Hamzabey Mahallesi'nde hayata geçirilen Kıyı Yenileme Projesi, göçmen kuşların uğrak noktası olan bölgeyi doğa, tarih ve yaşam alanlarıyla yeni bir cazibe merkezine dönüştürüyor. Çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Projenin kapsamı

Proje alanı, İnegöl Millet Bahçesi'nin hemen karşısında, kentin kuzey girişinde konumlanıyor. Bölgede yürüyüş ve bisiklet yolları, kuş gözlem alanları ile kapsamlı çevre düzenlemeleri yer alacak. Proje sahasında bulunan bazı yapıların yıkımları devam ediyor.

Alanda bulunan, Osmanlı hanedanının ilk şehidi olarak kabul edilen Baykoca Türbesi ve çevresindeki tarihi cami de proje kapsamına alındı. Baykoca Türbesi'nin restorasyonu gerçekleştirilecek ve bölgenin kültürel mirası korunarak gelecek nesillere aktarılacak.

Çalışmalar ve yetkililerin açıklamaları

İnegöl Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen hummalı çalışmaları aktaran Belediye Başkanı Alper Taban, kıyı şeridinde proje alanını oluşturacak bölgede yıkımların devam ettiğini bildirdi.

"Hamzabey, sahip olduğu doğal zenginlikler ve tarihi değerlerle şehrimizin en özel bölgelerinden biri. Bu projeyle hem göçmen kuşların doğal yaşam alanlarını koruyor hem de Baykoca Türbesi başta olmak üzere tarihi mirasımızı hak ettiği şekilde gün yüzüne çıkarıyoruz. Vatandaşlarımızın doğayla iç içe vakit geçirebileceği, yürüyüş yapabileceği ve tarihi yakından hissedebileceği yeni bir yaşam alanını İnegöl’e kazandırıyoruz. Projemiz tamamlandığında burası sadece İnegöl için değil, şehir dışından gelecek misafirlerimiz için de önemli bir cazibe merkezi olacak" dedi.

Projenin tamamlanmasıyla Hamzabey'in doğal güzellikleri, tarihi yapıları ve kuş göç yolu gibi eşsiz değerleri sayesinde bölgenin hem doğaseverler hem de tarih meraklıları için önemli bir buluşma noktasına dönüşmesi hedefleniyor.

