Çemişgezek’te Karla Mücadele: Köylünün 'Kurban olurum size' Teşekkürü

Çemişgezek'te İl Özel İdaresi ekipleri karla mücadele ederken, bir köylünün 'Kurban olurum size' diyerek teşekkür etmesi ve ekiplerin 7/24 çalışması kameraya yansıdı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 15:26
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 15:26
Çemişgezek’te karla mücadele ekipleri köylüyü sevindirdi

İl Özel İdaresi ekiplerinin 7/24 çalışması takdir topladı

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını açmak için İl Özel İdaresi ekipleri aralıksız çalışıyor.

Zorlu kış şartlarına rağmen 7/24 sahada görev yapan ekipler, ulaşımda aksaklık yaşanmaması ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için köy yollarını açıyor.

Çalışmalar sırasında yolu açılan köyde bir vatandaş, ekiplerin çalışmasını cep telefonu kamerasıyla kayda alırken sevinçle "Kurban olurum size" sözleriyle teşekkür etti. Bu anlar kameraya yansıdı.

Köylünün içten teşekkürleri ve kar-tipide özveriyle çalışan ekiplerin görüntüleri, bölge halkının takdirini topladı.

