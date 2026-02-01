Manisa'da Sağanak: Cadde ve Sokaklar Göle Döndü, MASKİ ve Büyükşehir Seferber

Manisa'da Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

MASKİ ve Büyükşehir ekipleri anında müdahale etti

Manisa'da öğleden sonra başlayan kuvvetli sağanak, saat 14.00 sıralarında kent genelinde etkisini gösterdi. Yağış sonucunda birçok cadde ve sokak kısa sürede suyla doldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile MASKİ ekipleri, muhtemel su baskınlarına karşı sahaya çıkarak anında müdahalede bulundu ve vatandaşların mağduriyet yaşamasını önledi.

Aralıksız devam eden yağışlar nedeniyle kent merkezinden geçen birçok kurumuş derenin suyla dolması, uzun süredir su sıkıntısı çeken şehir için bir nebze umut kaynağı oldu.

Yetkililerden alınan bilgiye göre yağışların gece boyunca ve Pazartesi günü de etkisini sürdürmesi bekleniyor. Vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması adına Büyükşehir ve MASKİ ekiplerinin gece boyunca teyakkuz halinde olacağı bildirildi.

