Edirne'de Beklenen Yağış Başladı — Kar ve Fırtına Uyarısı

Edirne'de akşam başlayan yağmurun ilerleyen saatlerde kara dönmesi bekleniyor. Valilik, 02.02.2026'de güney ilçelerde 50-70 km/s fırtına uyarısı yaptı.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 16:31
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 16:32
Edirne’de beklenen yağış başladı

Edirne’de beklenen yağış, akşam saatleri itibarıyla etkisini göstermeye başladı. Meteorolojinin uyarılarının ardından başlayan yağmurun, ilerleyen saatlerde yerini kara bırakmasının beklendiği bildirildi.

Şehir merkezinde zor anlar

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kentin en işlek noktalarından Saraçlar ve Çilingirler Caddesi’nde zor anlar yaşadı. Şemsiyesi olmayanlar iş yerlerinin tentelerine sığınırken, bazı vatandaşlar koşarak yağmurdan korunmaya çalıştı.

Valilikten kuvvetli rüzgâr uyarısı

Edirne Valiliği olumsuz hava şartlarına karşı uyarıda bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü ilimizin güney kesimlerinde (Enez, Keşan, İpsala, Meriç ve Uzunköprü çevreleri) rüzgârın saatte 50-70 kilometre hızla esmesinin ve yer yer fırtına şeklinde etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, 02.02.2026 saat 00.00 ile 23.59 arasında etkili olması öngörülen kuvvetli rüzgâr ve yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

