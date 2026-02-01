Köprübaşı Kaymakamı Emre Konakçı, Merve Meryem Çalık ile evlendi

Trabzon Köprübaşı Kaymakamı Emre Konakçı, Giresun Görele'de düzenlenen nikâh töreniyle Merve Meryem Çalık ile hayatını birleştirdi; yüzükleri Vali Tahir Şahin taktı.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 17:11
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 17:11
Görele'de gerçekleştirilen nikâh töreninde mutluluk dolu anlar

Trabzon’un Köprübaşı ilçesinde görev yapan Kaymakam Emre Konakçı, Giresun’un Görele ilçesinde düzenlenen nikâh töreniyle Merve Meryem Çalık ile hayatını birleştirdi.

Mütevazı ve samimi kişiliği ile kısa sürede Köprübaşı halkının sevgisini kazanan Artvin Murgul doğumlu genç Kaymakam Emre Konakçı’nın nikâh yüzüklerini ise Trabzon’un yeni Valisi Tahir Şahin taktı.

Çiftin nikâh törenine aileleri, yakınları ve davetliler katılırken, tören sonrası konuklar çifti tebrik ederek mutluluk dileklerini iletti.

