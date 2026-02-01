Marmaris'te Kuvvetli Lodos Denizi Taşırdı: İş Yerleri Su Bastı

Marmaris'te akşam etkili olan kuvvetli lodos, rüzgarın zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaşmasıyla sahil işletelerini su basmasına yol açtı.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 17:17
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 18:01
Sahil işletmeleri dalga ve rüzgardan etkilendi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli lodos, kıyı şeridinde yüksek dalgalar oluşturdu ve bazı iş yerlerinin içine deniz suyu dolmasına neden oldu.

Meteoroloji yetkililerinin açıklamasına göre sahilde rüzgarın hızı zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaştı. Oluşan dalgalar kıyı ve limanlarda etkili oldu.

Sahillerdeki işletmelerin sandalye, masa ve tentelerinin kuvvetli rüzgardan etkilendiği görüldü. İşletme sahipleri, olumsuz etkileri gidermek için iş yerlerinde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Meteoroloji uyarısına göre Marmaris’te kuvvetli rüzgarın yarın sabah saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

