Marmaris'te Kuvvetli Lodos Denizi Taşırdı: İş Yerleri Su Bastı

Sahil işletmeleri dalga ve rüzgardan etkilendi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli lodos, kıyı şeridinde yüksek dalgalar oluşturdu ve bazı iş yerlerinin içine deniz suyu dolmasına neden oldu.

Meteoroloji yetkililerinin açıklamasına göre sahilde rüzgarın hızı zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaştı. Oluşan dalgalar kıyı ve limanlarda etkili oldu.

Sahillerdeki işletmelerin sandalye, masa ve tentelerinin kuvvetli rüzgardan etkilendiği görüldü. İşletme sahipleri, olumsuz etkileri gidermek için iş yerlerinde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Meteoroloji uyarısına göre Marmaris’te kuvvetli rüzgarın yarın sabah saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

