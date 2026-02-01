Kars'ta Şubat'ta Bahar: Güneş Çıktı, Halk Sokaklara Taştı

Kars'ta Şubat'ta bahar havası: Güneş dışarı çıkardı

"Kar gitti, güneş geldi"

Doğu Anadolu Bölgesi'nin en soğuk illerinden biri olan Kars'ta Şubat ayında sürpriz bir bahar havası yaşanıyor. Hava sıcaklığının 5 dereceye yükselmesiyle birlikte dondurucu soğuklar yerini güneşli havaya bıraktı.

Uzun süredir evlerine hapsolmak zorunda kalan Karslılar, sıcaklığı fırsat bilerek parklara ve caddelere çıktı. Özellikle Bedesten bölgesinde yoğunluk oluşurken aileler yürüyüş yaptı, vatandaşlar güneşin tadını çıkardı.

Esnaf da güneşli havayı değerlendirip iş yeri önlerindeki kar birikintilerini temizleyerek bahara hazırlık yaptı. Yetkililer, sıcak ve güneşli havanın yarın yerini kar yağışına bırakmasının beklendiğini bildiriyor.

Ayrıca kışın etkisiyle tamamen buz tutan Kars Çayı'nın buzları kısmen eridi, bölgedeki erime gözlemleniyor.

KARS’TA BAHAR HAVASI: GÜNEŞİ GÖREN KENDİSİNİ DIŞARI ATTI(KARS-İHA)