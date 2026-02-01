Vangölü Aktivistleri Derneği: Taziye Yemeği ve Takı Merasimlerine Son Çağrısı

Vangölü Aktivistleri Derneği, taziye, düğün yemekleri ve gösterişli takı merasimlerinin kaldırılmasını isteyerek acının dua ve dayanışmayla paylaşılması çağrısı yaptı.

Dernekten yapılan açıklama

Vangölü Aktivistleri Derneği, toplumsal hayatta uzun süredir sorgulanan taziye ve düğün yemekleri ile takı merasimlerinin kaldırılmasını talep etti.

Açıklamada, iyi niyetle başlayan ancak zamanla acı yaşayan aileler üzerinde maddi ve manevi yük oluşturan taziye yemeği geleneğinin sorgulanmasının son derece kıymetli bulunduğu vurgulandı.

"Bu anlamda Yusuf Konak’ın taziye yemeğini kaldırma yönündeki kararı, vicdanı önceleyen örnek bir toplumsal duruştur."

Dernek, yalnızca taziye yemekleri değil; düğünlerde verilen yemekler ve bir şova dönüşen takı merasimlerinin de toplumsal baskı oluşturan, gösterişe dayalı uygulamalar olduğunu ve kaldırılması gerektiğini belirtti.

Açıklamada, bu tür abartılı gösterişlerin kültürümüzün özündeki sadeliğe, paylaşma ve dayanışmaya yakışmadığı ve toplumun büyük bir kısmını maddi olarak zorlayan bir tablo ortaya koyduğu ifade edildi.

Bu vesileyle bu anlamlı duruşa sebep olan Yusuf Konak’ın merhum annesine Allah’tan rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyor; tüm ölmüşlerimizi rahmetle anıyoruz.

"Acıyı sofrayla değil, dua ve dayanışmayla, mutluluğu gösterişle değil samimiyetle paylaşalım" denildi.

