Aydın'da Dağlar Beyaza Büründü: Paşayaylası, Madran ve Karıncalı

Aydın'da Dağlar Beyaza Büründü

Yüksek kesimlerde kar, ilçede sağanak etkili

Aydın’da dün etkili olan sağanak yağışlı hava, yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışına dönüştü ve dağlar beyaz örtüyle kaplandı.

Meteorolojinin sağanak yağış uyarısı sonrası il merkezinde zaman zaman etkili olan sağanak, yükseklerde sabah saatlerinde kar yağışına dönerek yoğunlaştı.

Paşayaylası, Madran Dağı ve Karıncalı Dağı başta olmak üzere yüksek rakımlı bölgeler beyaz örtüyle kaplanarak ortaya güzel görüntüler çıkardı.

Karla kaplanan dağlık araziler fotoğraf karelerine yansıyan manzaralar oluşturdu. Soğuk ve yağışlı havanın önümüzdeki günlerde de aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

AYDIN’IN YÜKSEK KESİMLERİ BEYAZA BÜRÜNDÜ