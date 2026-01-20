Aydın'da Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı (21-22 Ocak)

Meteoroloji uyarısı: Aydın’ın güney ve batı ilçelerinde 21 Ocak 10.00'dan 22 Ocak öğle sonrası kadar saatte 50-70 km hızla kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına bekleniyor.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 15:57
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 15:57
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Aydın'ın güney ve batı ilçelerinde kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına beklendiğini açıkladı.

Uyarının ayrıntıları

Yapılan değerlendirmelere göre, bölgede güney ve güneydoğu yönlerden esmesi beklenen rüzgarın, 21 Ocak Çarşamba günü saat 10.00’dan başlayarak 22 Ocak Perşembe günü öğle saatleri sonrasına kadar etkili olacağı belirtildi.

Rüzgarın Aydın’ın Bozdoğan, Çine, Didim, Efeler, Germencik, İncirliova, Karpuzlu, Koçarlı, Kuşadası ve Söke ilçelerinde kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde, saatte 50 ila 70 kilometre hızla esmesinin beklendiği ifade edildi.

Beklenen etki ve alınması gereken tedbirler

Meteoroloji yetkilileri, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı. Yetkililer, muhtemel risklere karşı gerekli önlemlerin alınması çağrısında bulundu.

