Ankara'da 'Zulme Baş Eğmeyenlerin Destanı' ile Türk Dünyasının Ortak Acıları Anıldı

Ankara'da, Türkiye Azerbaycan Dostluk İş birliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) tarafından düzenlenen törende, Türk dünyasının ortak acıları gündeme getirildi. Program Zulme Baş Eğmeyenlerin Destanı: Bir Millet Dört Katliam başlığıyla gerçekleştirildi ve Bakü 20 Ocak 1990 Kanlı Yanvar, Almatı 1986 Jeltosan, Kıbrıs 1963 Kanlı Noel ile 14 Temmuz 1959 Kerkük Katliamı anıldı.

Şamil Ayrım: Ortak Hafıza ve Direniş

İstanbul AK Parti Milletvekili Şamil Ayrım, törende yaptığı konuşmada bu olayların Türk milletinin ortak hafızasında derin izler bıraktığını belirtti. Ayrım, '20 Ocak 1990 gecesi Sovyet tankları Bakü'de yalnız bir şehre girmek için değil bir milletin iradesini ezmek için girdi. Ancak o gece çelik namlular insan onurunu yenemedi. Kadın, çocuk, yaşlı demeden can veren masumlar Azerbaycan'ın bağımsızlık yolunu kanlarıyla aydınlattılar' ifadeleriyle Kanlı Yanvarın yalnız Azerbaycan'ın değil tüm Türk dünyasının ortak acısı ve onuru olduğunu vurguladı.

Ayrım, Jeltoksan 1986 olaylarına değinerek gençlerin kimliğine ve iradesine sahip çıkma mücadelesinin önemini hatırlattı ve 'Bir millet susturulabilir ama teslim alınamaz' dedi. 'Bir millet şehitlerini unutarak değil onların emanetine sahip çıkarak yol alır' sözleriyle ortak hafızanın yaşatılması çağrısı yaptı.

Reşad Memmedov: Kültür ve Devlet Mücadelesi

Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, konuşmasında aydınların kurban edilmesiyle yürütülen mücadelenin kültür ve dilin korunmasına katkısını anlattı. Memmedov, 'Mücadelemizle ve aydınlarımızın kurban verilmesiyle kendi kültürümüzü, dilimizi koruya koruya, mücadelemizle bir devlet kurduk. 1991 yılının 18 Ekim'inde biz bağımsızlığımızı ilan ettik ve yeni Azerbaycan'ı kurduk' dedi.

Erşat Salihi: Birlik ve Kendine Sahip Çıkma

Irak Parlamentosu Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, Türk dünyasında birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. Salihi, 'Varlığımızı hiç eden, varlığımızı kaybettiren kendimiz olmamalıyız. Başkaları zaten bizi katlederken, biz kendimize sahip çıkmalıyız' sözleriyle toplumsal dayanışma çağrısında bulundu ve Kıbrıs konusundaki dayanışma örneğine atıfta bulundu.

Törende ayrıca Kazakistan Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, ilgili kurum ve kuruluşlardan yetkililer ile milletvekilleri katıldı.

