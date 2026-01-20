Şırnak Belediyesi'nden 24 Çifte 60 Bin Liralık Destek

Şırnak Belediyesi, sosyal belediyecilik kapsamında 24 yeni evli çifte 60 bin lira tutarında nakdi çeyiz desteği sağladı; proje 1 Eylül 2025 sonrası evlenenleri kapsıyor.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 16:48
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 16:48
Şırnak Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen proje kapsamında, ilk etapta şartları taşıyan 24 yeni evli çifte 60 bin lira tutarında nakdi destek verdi.

Başkan Yarka: 'İnsana Yatırım Her Şeyden Kıymetli'

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka’nın seçim vaatleri arasında yer alan çeyiz paketinin ilk etabı, başvuruları olumlu sonuçlanan çiftlere dağıtıldı. Törende konuşan Başkan Yarka, belediyenin sosyal belediyecilik ilkesiyle yeni yuva kuran çiftleri desteklediklerini belirtti.

Yarka, 'Bugün burada sadece bir yardım programı için değil, yeni umutların yeşermesi adına bir başlangıç için bir aradayız. Şehirleri güzelleştiren sadece binalar değil, mutlu ve güçlü ailelerdir. Bu nedenle insana yapılan yatırım, her şeyden daha kıymetlidir' ifadelerini kullandı.

Proje Kapsamı ve Takvim

Başkan Yarka, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025 yılını 'Aile Yılı' ilan etmesini hatırlatarak, meclisten geçirilen kararla projenin uygulamaya koyulduğunu söyledi. 1 Eylül 2025 tarihinden sonra evlenen ve gelir kriterini karşılayan çiftlerin bu destekten yararlanabileceğini belirten Yarka, projenin ilk dağıtımının 2026 yılının ocak ayında gerçekleştirildiğini ve bir sonraki dağıtımın ise mart ayında yapılacağını bildirdi.

Ayrım Yapılmadan Destek

Yarka, Şırnak Belediyesi olarak hiçbir ayrım gözetmeksizin hizmet ürettiklerini vurguladı: 'Fikrine, partisine, görüşüne bakmaksızın şartları taşıyan herkes bizim için değerlidir.' Bu kapsamda nakdi yardımın tercih edildiğini ve çiftlerin ihtiyaçlarını kendi önceliklerine göre karşılayabileceğini söyledi.

Sosyal Hizmetler ve Sağlık Ulaşımı

Belediyenin dar gelirli vatandaşlara yönelik doğalgaz, gıda destekleri ve sağlık alanındaki projelerine değinen Yarka, Sosyal ve Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesine kazandırılan yeni minibüsle özellikle kırsal bölgelerde yaşayan hasta vatandaşların ulaşım ihtiyaçlarının karşılanacağını aktardı.

Tavsiyeler ve Kapanış

Konuşmasının sonunda yeni evlenen çiftlere tavsiyelerde bulunan Başkan Yarka, evliliğin kutsal bir müessese olduğunu hatırlatarak sevgi, saygı ve sabırla yürütülen evliliklerin güçleneceğini temenni etti. Tören, yeni evli çiftlerle çekilen toplu hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Şırnak Belediyesi’nin sosyal destek projelerinin önümüzdeki dönemde de artarak devam edeceği belirtildi.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

Şırnak Belediyesi'nden 24 Çifte 60 Bin Liralık Destek

