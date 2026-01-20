Şırnak Belediyesi 24 yeni evliye 60 bin lira nakdi destek sağladı

Şırnak Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen projede ilk etapta şartları taşıyan 24 yeni evli çifte 60 bin lira tutarında nakdi destek sağladı. Proje, Belediye Başkanı Mehmet Yarka’nın seçim vaatleri arasında yer alan çeyiz paketinin uygulamaya geçirilmesiyle başladı.

Başkan Yarka: Yeni umutların başlangıcı

Evlilik çeyizi dağıtım töreninde konuşan Başkan Yarka, Şırnak Belediyesi'nin sosyal belediyecilik ilkesiyle yeni yuva kuran çiftlere destek verdiğini vurguladı. Başkan Yarka, "Bugün burada sadece bir yardım programı için değil, yeni umutların yeşermesi adına bir başlangıç için bir aradayız. Şehirleri güzelleştiren sadece binalar değil, mutlu ve güçlü ailelerdir. Bu nedenle insana yapılan yatırım, her şeyden daha kıymetlidir" dedi.

Başkan Yarka, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025 yılını "Aile Yılı" ilan etmesini hatırlatarak, belediye meclisinden geçirilen kararla projenin hayata geçirildiğini belirtti. 1 Eylül 2025 tarihinden sonra evlenen ve gelir kriterini karşılayan çiftlerin bu destekten faydalanabildiğini söyleyen Yarka, projenin ilk uygulamasının 2026 yılının ocak ayında gerçekleştirildiğini, bir sonraki dağıtımın ise mart ayında yapılacağını ifade etti.

Yarka, "Biz güçlü ailelerin, güçlü Şırnak’ın ve güçlü Türkiye’nin temeli olduğuna inanıyoruz. O yüzden naçizane bir temennimiz var, Rabbim nasip ederse, evlerinizden çocuk sesi eksik olmasın; hatta nüfusumuz artsın diye dört çocuklu, kalabalık, muhabbetli sofralarınız olsun" sözleriyle çiftlere temennide bulundu.

Ayrım gözetmeksizin destek

Şırnak Belediyesi olarak hizmetlerin hiçbir ayrım gözetmeksizin sunulduğunu belirten Başkan Yarka, "Fikrine, partisine, görüşüne bakmaksızın şartları taşıyan herkes bizim için değerlidir. Bu destekle çiftlerimize nakit yardım yapmayı tercih ettik. Böylece ihtiyaçlarını kendi önceliklerine göre karşılayabilecekler" diye konuştu.

Belediyenin dar gelirli vatandaşlara yönelik birçok sosyal proje yürüttüğüne dikkat çeken Yarka, doğalgaz, gıda destekleri ve sağlık alanında yapılan çalışmalara değindi. Ayrıca Sosyal ve Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesine kazandırılan yeni minibüsle özellikle kırsal bölgelerde yaşayan hasta vatandaşların ulaşım ihtiyaçlarının karşılanacağı belirtildi.

Tören ve gelecek planı

Konuşmasının sonunda yeni evlenen çiftlere tavsiyelerde bulunan Başkan Yarka, "Evliliğin kıymetini bilin. Sevgi, saygı ve sabırla yürütülen her evlilik güçlenir. Allah yolunuzu açık etsin, sizlere hayırlı kazançlar ve mutlu bir aile hayatı nasip etsin" ifadelerini kullandı.

Tören, yeni evli çiftlerle çekilen toplu hatıra fotoğrafı ile sona erdi. Şırnak Belediyesi’nin sosyal destek projelerinin önümüzdeki dönemde de artarak devam edeceği belirtildi.

