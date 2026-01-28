Aydın'da Salep Orkidesi Üretimi Büyüyor: 17 Tür, Yaklaşık 400 Bin Fide

Aydın'da salep orkidesi üretimi büyüyor

Efeler ilçesi Kızılcaköy Mahallesinde salep orkidesi üretimi yapan Ender Yenel, bin 700 metrekarelik alanda yürüttüğü çalışmayla dikkat çekiyor. Üretim, 17 farklı tür ve yaklaşık 400 bin adet fide kapasitesiyle devam ediyor.

Üretim türleri ve kapasite

Yenel'in üretiminde Serapias vomeracea, Orchis sancta, Anacamptis coriophora, Barlia robertiana ve Ophrys türleri başta olmak üzere birçok salep orkidesi yer alıyor. Üretimde kullanılan yumru fideler için Tarım ve Orman Bakanlığından satış izni bulunuyor.

Bilimsel destek ve incelemeler

Verimliliği artırmaya yönelik denemeler yapan üretici, üretim sürecinde Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim elemanlarından teknik destek alıyor. Bilimsel çalışmalarla desteklenen model, bölgede katma değerli tarımsal üretim açısından örnek teşkil ediyor.

Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Esen de üretim alanında incelemelerde bulundu.

Kurumsal açıklama

Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "İlçemiz Kızılcaköy Mahallesi’nde salep orkidesi üretimi yapan üreticimiz Ender Yenel’i ziyaret ettik. 17 farklı türde yaklaşık 400 bin adet fide ile üretimi yapan Yenel’i tebrik ediyor, başarılar, bol kazançlar diliyoruz".

