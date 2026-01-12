Aydın’da Tarım ve Hayvancılık 2025 Değerlendi: 2026 Projeleri Masaya Yatırıldı

Aydın’da tarım ve hayvancılıkta 2025 değerlendirmesi yapıldı

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 2025 yılı faaliyetlerini değerlendirdi, 2026'da uygulanması planlanan proje ve stratejiler gündeme alındı. Toplantıda sürdürülebilirlik, verimlilik ve sahada etkinlik öncelikleri öne çıktı.

Toplantı ve değerlendirme

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "İl Müdürümüz Ayhan Temiz başkanlığında, İl Müdür Yardımcılarımız ve Şube Müdürlerimizin katılımıyla, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün 2025 yılı faaliyetleri kapsamlı şekilde değerlendirildi. Toplantıda geride bıraktığımız yılın performans analizleri yapılırken, 2026 yılında hayata geçirilmesi planlanan proje, hedef ve stratejiler istişare edildi. Tarım ve hayvancılıkta sürdürülebilirlik, verimlilik ve sahada etkinlik odaklı çalışmalar ele alındı" denildi.

Yetkililer, yapılan değerlendirmeler doğrultusunda önümüzdeki dönemde uygulamaya geçirilecek adımların saha performansını artırmaya yönelik olacağını belirtti.

AYDIN’DA TARIM VE HAYVANCILIKTA 2025 YILI DEĞERLENDİRİLDİ