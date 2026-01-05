Aydın'da TİGH Projesiyle Tarımsal Verimde En Az Yüzde 20 Artış Hedefleniyor

Projenin amacı ve kapsamı

Tarla İçi Kapalı (Borulu) Drenaj ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri (TİGH) Projesi, Aydın'ın tarımsal verimliliğini artırmayı amaçlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde yürütülen çalışmalarla modern sulama uygulamalarının yaygınlaştırılması, arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleriyle arazilerden en yüksek faydanın sağlanması hedefleniyor. Ayrıca yerleşim yerleri ile tarım arazilerinin taşkın risklerine karşı korunması ve musluklara sağlıklı içme suyu ulaştırılması projede öncelikli amaçlar arasında yer alıyor.

Çalışma alanı ve ilerleme

Proje; Efeler, Köşk, Sultanhisar, Yenipazar, Nazilli ve Kuyucak olmak üzere altı ilçede toplam 5 bin 790 hektarlik alanı kapsıyor. Tamamlandığında saha genelinde 977 kilometre drenaj borusu montajı, 100 kilometre tarla içi yol yapımı ve diğer gerekli sanat yapıları inşa edilmiş olacak.

Şimdiye kadar özellikle Efeler ve Yenipazar ilçelerinde 2 bin hektarlık alanda önemli ilerleme kaydedildi. Bu alanlarda 242 kilometre drenaj borusu montajı, 32 kilometre drenaj kanalı derinleştirme çalışması ve 249 bin metreküp tesviye çalışması gerçekleştirildi.

Beklenen etki

Projenin temel hedefi, toprak verimliliğini artırmak. Yüksek taban suyu seviyesinin düşürülmesi ve suyun tarım arazilerinden kontrollü şekilde uzaklaştırılmasıyla arazilerde ideal toprak hava-su dengesi kurulacak. Bu sayede bölgede yetiştirilen ürünlerde en az yüzde 20 oranında verim artışı sağlanması hedefleniyor.

AYDIN’DA ÜRÜNLERİN VERİMLİLİĞİ ARTACAK