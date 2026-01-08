Eskişehir'de Fırtına Güçlendi: Sağanak Yağış Trafikte Dikkati Artırdı

Hava ve Trafik Durumu

Eskişehir'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına, öğle saatlerinde başlayan yağmur ile şiddetini artırdı.

Kuvvetli fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi ve yerini sağanak yağışa bıraktı. Yağmurla birlikte rüzgarın hızının daha da artmasıyla kent merkezinde görüş mesafesi düştü.

Sürücüler yollarda kontrollü ilerliyor; muhtemel kazalara karşı trafikte azami dikkat gösteriyor.

Yetkililer, hem fırtınanın hem de yağışın devam edeceği uyarısında bulunarak, vatandaşların ve sürücülerin ani gelişebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmalarını istedi.

