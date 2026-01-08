Tuzla'da Kuvvetli Fırtına: Deniz Taştı, Yollar Göle Döndü

İstanbul ve Marmara Denizi'nde etkili fırtına Tuzla'da denizin taşmasına, yolların göle dönüşmesine ve sahil banklarının devrilmesine neden oldu.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 14:19
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 14:19
Tuzla'da Kuvvetli Fırtına: Deniz Taştı, Yollar Göle Döndü

Tuzla'da Kuvvetli Fırtına: Deniz Taştı, Yollar Göle Döndü

İstanbul ve Marmara Denizi'nde sabah başlayan fırtına hayatı olumsuz etkiledi

İstanbul ve Marmara Denizi kıyısında sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli fırtına, Tuzla'da yaşamı olumsuz etkiledi.

Şiddetli rüzgar ve sağanak yağış nedeniyle denizin yola taşmasıyla bazı yollar göle döndü. Lodostan dolayı sahil yolunda bulunan banklar devrildi.

Sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli yağış ve fırtına sonucu sahil kesiminde su birikintileri oluştu; bazı yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Yükselen dalgalar nedeniyle deniz suyu sahil şeridine taşırken, sahil yolunda bulunan banklar dalgaların ve rüzgarın etkisiyle devrildi.

(BAK-

Tuzla'da kuvvetli fırtına nedeniyle deniz taştı, yollar göle döndü

Tuzla'da kuvvetli fırtına nedeniyle deniz taştı, yollar göle döndü

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sarıyer'de Fırtına: Baz İstasyonu ve Ağaç Devrildi
2
Seyitgazi'de 30 Metrelik Bayrak Direği Elektrik Tellerine Devrildi
3
Bilecik Pazaryeri'nde Fırtına: Çatılar Uçtu, Ağaçlar Devrildi
4
Tulpar Advance Up Hackathonu: ETÜ'de Yenilikçi Fikirler Kıyasıya Yarıştı
5
Erzurum Havalimanı 11 Ayda 1,1 Milyon Yolcuya Hizmet Verdi
6
Körfez'de Şiddetli Fırtına: Çatılar Uçtu, Araçlar Hasar Gördü
7
Vali Hüseyin Aksoy'dan Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'na Veda Ziyareti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları