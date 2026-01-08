Tuzla'da Kuvvetli Fırtına: Deniz Taştı, Yollar Göle Döndü

İstanbul ve Marmara Denizi'nde sabah başlayan fırtına hayatı olumsuz etkiledi

İstanbul ve Marmara Denizi kıyısında sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli fırtına, Tuzla'da yaşamı olumsuz etkiledi.

Şiddetli rüzgar ve sağanak yağış nedeniyle denizin yola taşmasıyla bazı yollar göle döndü. Lodostan dolayı sahil yolunda bulunan banklar devrildi.

Sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli yağış ve fırtına sonucu sahil kesiminde su birikintileri oluştu; bazı yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Yükselen dalgalar nedeniyle deniz suyu sahil şeridine taşırken, sahil yolunda bulunan banklar dalgaların ve rüzgarın etkisiyle devrildi.

