Milli Teknoloji Hamlesi 'Karagöz ve Hacivat' ile Tortum'da Çocuklarla Buluştu

Milli Teknoloji Hamlesi tiyatro ile çocuklara anlatıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın "Gönüllüyüz Biz" proje destek çağrısı kapsamında, Atatürk Üniversitesi ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde görevli akademisyenlerin yürüttüğü çalışma ile Milli Teknoloji Hamlesi, Erzurum’un Tortum ilçesinde ilkokul öğrencileriyle tiyatro sahnesinde buluştu.

Proje, çocukların milli ve teknolojik farkındalıklarını artırmayı hedeflerken; Karagöz-Hacivat gösterimi ile sanatsal bilinçlendirme yönüyle de yoğun ilgi topladı.

Oyun içeriği ve yaklaşım

Hazırlanan Karagöz-Hacivat tiyatro oyunu, ilkokul çağındaki öğrencilerin yaş ve gelişim özellikleri dikkate alınarak kurgulandı. Eğlenceli ve akıcı anlatımıyla oyun, milli teknoloji, yerli üretim ve bilimsel düşünme kavramlarını sade, komik ve anlaşılır bir dille ele aldı.

Proje koordinatörünün değerlendirmesi

Öğr. Gör. Nurhan Akbulut çalışmanın çıkış noktasını anlatırken şu ifadeleri kullandı: "Milli Teknoloji Hamlesi sadece bir üretim süreci değil, aynı zamanda bir bilinç meselesidir. Biz bu bilinci çocuklara erken yaşta, onların dünyasına hitap eden bir yöntemle aktarmak istedik. Bunun için de tiyatroyu ve Geleneksel Türk Tiyatromuzun en seçkin örneği olan Karagöz ve Hacivat’ı seçtik. Tiyatro bu noktada çok güçlü bir araç oldu. Hem eğlendiler hem de konu üzerinde düşünüp bir fikir oluşturarak farkındalık sağladılar. Ayrıca gerçekleştirilen sahne etkinliğini bilimsel bir platforma taşımak adına oyunumuzu izleyen çocuklarımıza yönelik bir anket araştırması gerçekleştirdik. Anket sonuçları bize şunu gösterdi ki tiyatro ile bazı kavramları öğretim daha verimli ve hızlı bir seyir gösteriyor. Çocuklar etkinlikten keyif aldıklarını, milli teknoloji hamlesinin anlamını şimdi daha iyi kavradıklarını ve etkinliğin tekrarını talep ediyorlar."

Yazarın perspektifi

Öğr. Gör. Mustafa Bilirdönmez oyunun yazarlığını üstlenirken geleneksel tiyatro unsurlarını güncel teknoloji temalarıyla bir araya getirdiklerini belirtti ve şunları söyledi: "Karagöz ve Hacivat, Türk Gölge Oyunumuzun temel taşlarından aynı zamanda çocuklarımızın aşina olduğu, sevdiği ancak yeterli önem verilmedigi için unutulma tehlikesiyle karşı karşıya kalan karakterler. Bu geleneksel yapıyı yeniden hatırlayarak, bozmadan, milli teknoloji, yerli üretim ve bilimsel merak gibi kavramları kaleme aldığımız oyunun içine yerleştirdik. Amacımız çocuklara doğrudan bilgiyi vermek değil, bu konuda merak uyandırıp, onların eğlenirken aynı zamanda farkındalıklarını sağlayarak öğrenmelerini gerçekleştirmekti."

Katılım, gösterimler ve geri dönüşler

Projede toplam 60 gönüllü öğrenci aktif rol aldı; tiyatro ayağı en çok ilgi gören bölüm oldu. Sahneye taşınan oyun, pilot okul seçilen Tortum Yukarı Sivri İlkokulu ve Atatürk İlkokulu öğrencilerine sunuldu. Gösterim sırasında öğrencilerin oyuna aktif katılımı ve sonrasında yapılan soru-cevap etkinliğinden elde edilen olumlu geri dönüşler, projenin hedeflerine ulaştığını doğruladı.

Yukarı Sivri İlkokulu 4. Sınıf öğrencileri Musa Emir Çinici ve Elif Şimşek, tiyatro sayesinde daha önce bilmedikleri "Teknoloji Hamlesi"nin ne demek olduğunu öğrendiklerini ve ileride bu amaçla çalışmalar yapmak istediklerini dile getirdiler.

Proje ekibi ve danışmanlık

Projenin metin danışmanlığını Prof. Dr. Bünyamin Aydemir (Atatürk Üniversitesi), tasarım danışmanlığını Doç. Dr. Ferruh Haşıloğlu üstlendi. Eğitim sürecine katkı sunan diğer akademisyenler arasında Dr. Öğr. Üyesi. Hayrunnisa Mazlumoğlu ve Öğr. Gör. Elçin Bilici yer aldı.

Değerlendirme

Eğitimciler, projeyi Milli Teknoloji Hamlesi'nin çocuklara erken yaşta aktarılması, gönüllülük kültürünün yaygınlaştırılması ve sanatsal üretimin desteklenmesi açısından örnek bir çalışma olarak değerlendirdi.

