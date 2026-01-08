Samsun Valiliği'nde Basın Müdürlüğüne Mustafa Döver Atandı

Samsun Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne Mustafa Döver asaleten atandı; önceki vekil Harun Uysal 2,5 yıllık görevini tamamladı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 14:15
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 14:15
Samsun Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevine Mustafa Döver asaleten atandı.

Görev Değişikliğinin Detayları

Vali Orhan Tavlı'nın Samsun'a atanmasının ardından görevi vekâleten yürüten Bilgi İşlem Müdürü Harun Uysal'ın 2,5 yıllık görev süresi sona erdi. Uysal'dan boşalan göreve, daha önce AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz'ın basın danışmanlığını yapan Mustafa Döver asaleten atandı.

Harun Uysal Valilik Bilgi İşlem Müdürü olarak görevine devam edecek.

Veda ve Teşekkür Mesajı

Uysal, yaptığı veda paylaşımında şunları söyledi: "2,5 yıldır vekâleten yürüttüğüm İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevimden, Mustafa Döver arkadaşımızın bu göreve asaleten atanması vesilesiyle ayrılmış bulunmaktayım. Bu önemli vazifeyi üstlenen mesai arkadaşımız Mustafa Döver’e yeni görevinde muvaffakiyetler diliyorum."

Bu süre zarfında birlikte çalıştığı gazetecilere de teşekkür eden Uysal, açıklamasında ayrıca şunları kaydetti: "Görev sürem boyunca sergilediğiniz iş birliği, verdiğiniz destek ve kıymetli katkılarınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Bu vesileyle yaklaşmakta olan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nüzü en içten dileklerimle kutlar; sağlık, huzur ve başarı dolu bir çalışma hayatı dilerim."

