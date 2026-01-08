Erzurum GSİM'in 'Vedat Ağabeyi' Vedat Engin 35 Yılın Ardından Emekli Oldu

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde uzun yıllar görev yapan Vedat Engin, yaş haddinden dolayı 35 yıllık memuriyet hayatını noktaladı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 14:18
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 14:18
Erzurum GSİM'in 'Vedat Ağabeyi' Vedat Engin 35 Yılın Ardından Emekli Oldu

Erzurum GSİM'in 'Vedat Ağabeyi' Vedat Engin 35 Yılın Ardından Emekli Oldu

Veda töreni ve kariyerin özeti

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Yakutiye Kız Yurt Müdürlüğü’nde Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Vedat Engin, yaş haddinden ötürü emekli oldu.

1991 yılında KYK’da memuriyet hayatına başlayan Engin, 2019 yılında KYK ile GSİM’nin birleşmesinden sonra Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde Yurtlar Koordinatörü olarak görev yaptı. Son olarak Yakutiye Kız Yurdu’nda Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Engin, 35 yıllık memuriyet hayatını noktaladı.

35 yıllık iş tecrübesinde birçok anı biriktiren Engin, kendisi için düzenlenen plaket töreninde duygusal anlar yaşadı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Vedat Engin’e plaket takdim ederek, "Ömrünü kurumumuza adayan ve son olarak Yakutiye Kız Yurdumuzda müdür yardımcısı olarak görev yapan Vedat Engin emekli oldu. Kendisi kurumumuzda herkesin Vedat ağabeyi idi. Kurumumuzun Vedat abisine emeklilik hayatında sağlık ve esenlikler dileriz" dedi.

Plaket töreninde İl Müdürü Levent Çakmur’un yanı sıra hizmet, şube ve ilçe müdürleri Vedat Engin ile hatıra fotoğrafı çektirerek o anları ölümsüzleştirdiler.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

