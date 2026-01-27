Şenol Kartal’ın Babası Şaban Kartal Son Yolculuğuna Uğurlandı

Cenaze Düzce'nin Dokuzdeğirmen Köyü'nde düzenlendi

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şenol Kartal’ın babası Şaban Kartal vefat etti. Merhum Kartal, Düzce’nin Cumayeri ilçesine bağlı Dokuzdeğirmen Köyü’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Törene Düzce Valisi Mehmet Makas, Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre ile çok sayıda protokol üyesi ve yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından merhum Şaban Kartal için defin işlemi gerçekleştirildi.

Vali Mehmet Makas, törende merhuma Allah’tan rahmet dileyerek, aileye ve yakınlarına sabır ve başsağlığı temennisinde bulundu.

