Şenol Kartal’ın Babası Şaban Kartal Son Yolculuğuna Uğurlandı

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şenol Kartal’ın babası Şaban Kartal, Düzce Dokuzdeğirmen Köyü'ndeki cenaze töreniyle toprağa verildi; törene protokol üyeleri katıldı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 12:03
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 12:03
Şenol Kartal’ın Babası Şaban Kartal Son Yolculuğuna Uğurlandı

Şenol Kartal’ın Babası Şaban Kartal Son Yolculuğuna Uğurlandı

Cenaze Düzce'nin Dokuzdeğirmen Köyü'nde düzenlendi

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şenol Kartal’ın babası Şaban Kartal vefat etti. Merhum Kartal, Düzce’nin Cumayeri ilçesine bağlı Dokuzdeğirmen Köyü’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Törene Düzce Valisi Mehmet Makas, Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre ile çok sayıda protokol üyesi ve yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından merhum Şaban Kartal için defin işlemi gerçekleştirildi.

Vali Mehmet Makas, törende merhuma Allah’tan rahmet dileyerek, aileye ve yakınlarına sabır ve başsağlığı temennisinde bulundu.

İSTANBUL 24. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANI ŞENOL KARTAL’IN BABASI ŞABAN KARTAL VEFAT ETTİ. ŞABAN...

İSTANBUL 24. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANI ŞENOL KARTAL’IN BABASI ŞABAN KARTAL VEFAT ETTİ. ŞABAN KARTAL, DOKUZDEĞİRMEN KÖYÜ'NDE DÜZENLENEN CENAZE TÖRENİNİN ARDINDAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.

İSTANBUL 24. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANI ŞENOL KARTAL’IN BABASI ŞABAN KARTAL VEFAT ETTİ. ŞABAN...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Annesiz Kalan Kuzu 'Umut' Yüksekova'da Ailenin Maskotu
2
Bolu’da Devlet Korumasındaki Çocuklara Berber ve Polisten Manevi Dokunuş
3
Büyük Menderes Nehri'ne Yağışla Can Suyu
4
Bolu'da Yıkımda Bayrak Hassasiyeti: Zabıta Kepçeye Çıkarak Türk Bayrağını Kurtardı
5
DİSİDER Başkanı Akbaş, Diyarbakır’daki EYP’li saldırıyı kınadı
6
Sakarya'da Ocak'ta 15°C: Kış Ortasında Sonbahar Havası
7
Tekirdağ Hayrabolu'da Gökkuşağı Görsel Şöleni

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları