Aynı görününen 2 patlamış mısırlar arasındaki 4 farkı 10 saniyede bulanın IQ'su en az 140! Şimdi kendini test et

10 saniye içinde mısır patlağının resimlerindeki 4 farkı bulabilir misiniz?

Fark Bulmacaları, web üzerinde dikkati artırmak için en popüler etkinliklerden biri haline geldi. Bu zorlukta, katılımcılar neredeyse aynı olan iki resim arasındaki farkları bulmalıdır.



Bu tür zorlukları etkin bir şekilde çözmek için büyük bir detay dikkati gereklidir. Bu tür oyunlara düzenli olarak zaman ayırmak, oyuncuların yaşlarına bakılmaksızın zihinsel sağlığı ve odaklanmayı geliştirmeye katkıda bulunabilir.

Gözlem yeteneğiniz ne kadar iyi?

Şimdi keşfedin!

Fark Bulmacası: 10 saniye içinde 4 farkı bulun





Yukarıda paylaşılan resimde, iyi dolu mısır patlağı kutularını görebilirsiniz.



İlk bakışta, iki resim de benzer görünüyor.

Ancak, dikkatlice incelediğinizde, iki resim arasında bazı farklar olduğunu fark edeceksiniz. Okuyucular için zorluk, sadece 16 saniye içinde resimler arasındaki dört farkı bulmaktır. Tümünü bu kadar hızlı bulabilecek misiniz?

Kronometre şimdi başlıyor!

Bu zorluk, oyuncuların ayrıntıları algılama yeteneklerini sınar. Bazı farklar açıktır, diğerleri ise daha incedir.

Resmi dikkatlice inceleyin ve farkettiğiniz tüm farkları listeleyin.

Araştırmalar, bu tür egzersizlere katılmanın konsantrasyon ve bellekle ilişkili beyin bölgelerini uyardığını öne sürmektedir. Bu nedenle, bu tür aktivitelerin düzenli olarak yapılması konsantrasyonu ve belleği geliştirebilir.

Zaman hızla geçiyor.

Ve işte, zaman doldu.

Tüm farkları belirleyebildiniz mi belirli süre içinde?

Tüm farkları başarılı bir şekilde belirleyenleri tebrik ederiz.

Farkları hala arayanlar için, artık aramayı durdurabilir ve aşağıdaki çözümlere bakabilirsiniz.

10 saniyede 4 farkı bulun: çözüm





Eğer bu fark bulmacayı sevdiyseniz, en kısa sürede çözen arkadaşlarınız veya meslektaşlarınızla paylaşın.

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