Aysel Nalbant Vefat Etti — KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya'nın Acı Günü

KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya'nın kız kardeşi Aysel Nalbant vefat etti. Cenaze Hacılar Cami Kebir'de öğlen namazına müteakip toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 16:20
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 16:20
Cenaze Hacılar Cami Kebir'de kılındı

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Meclis Başkanı ve iş insanı Abidin Özkaya'nın kız kardeşi Aysel Nalbant hayatını kaybetti.

Nalbant'ın cenazesi, Hacılar Cami Kebir'de, öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze namazına; AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Aileye başsağlığı diliyoruz.

