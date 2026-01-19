Aysel Nalbant Vefat Etti — KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya'nın Acı Günü
Cenaze Hacılar Cami Kebir'de kılındı
Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Meclis Başkanı ve iş insanı Abidin Özkaya'nın kız kardeşi Aysel Nalbant hayatını kaybetti.
Nalbant'ın cenazesi, Hacılar Cami Kebir'de, öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Cenaze namazına; AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Aileye başsağlığı diliyoruz.
KAYSERİ SANAYİ ODASI (KAYSO) MECLİS BAŞKANI VE İŞ İNSANI ABİDİN ÖZKAYA’NIN KIZ KARDEŞİ HAYATINI KAYBETTİ.