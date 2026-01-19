Elmadağ Kayak Merkezi'ne Sömestr Akını: Ankaralı Aileler Kayakta

Beyaza bürünen merkez, yarıyıl tatiliyle birlikte yoğun ziyaretçi akınına uğradı

Elmadağ Kayak Merkezi, sömestir tatilini değerlendirmek isteyen Ankaralı ailelerin buluşma noktası oldu. Ankara’ya yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki merkez, yarıyıl tatilinin başlamasıyla ziyaretçi akınına uğradı.

Karne sevincini fırsata çeviren öğrenciler aileleriyle birlikte kayak ve kızak keyfi yaşadı. Vatandaşlar, ata binme gibi etkinliklerle karın tadını çıkarırken merkezde gün boyu yoğunluk gözlendi.

Melek Sargınalp şunları söyledi: "Çocukları sevindirmek amacıyla kayak merkezine geldik. Onlara da bir sürpriz, eğlence olsun istedik. İlk defa geliyoruz, çok mutlu olduklarını düşünüyorum. Çok memnunuz, çok eğlenceli bir yer. Herkes gelsin, değerlendirsin tatilini" dedi.

Senanur Topak ise, "Ailemle geldim buraya, kazak kayacağız. Çok eğlenceli, herkes buraya gelsin. Buradan sonra belki sucuk ekmek yeriz ailemle beraber. Kartopu oynamayı düşünüyoruz, eğleneceğiz. Herkesin gelmesini tavsiye ederiz" diye konuştu.

Merve Polat da merkezin önerildiğini vurgulayarak, "Bütün çocukların buraya gelmesini isteriz. Biz de tatil olduğu için çocukları Elmadağ Kayak Merkezi’ne getirdik. Burası çok güzel bir yer, herkese de tavsiye ederiz. Buradan sonra sucuk ekmek yiyip, sıcak çikolata içmeyi düşünüyoruz ve bütün çocukların gelmesini isteriz" dedi.

