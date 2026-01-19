Tokat Belediyesi 7/24 Sahada: 348 Personel, 42 Araçla Karla Mücadele

Tokat Belediyesi, yoğun kar yağışına karşı Fen İşleri koordinasyonunda 7/24, 348 personel ve 42 araçla kar küreme, tuzlama ve yol açma çalışmaları yürütüyor.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 17:02
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 17:02
Tokat Belediyesi 7/24 Sahada: 348 Personel, 42 Araçla Karla Mücadele

Tokat Belediyesi 7/24 Sahada: 348 Personel, 42 Araçla Karla Mücadele

Tokat’ta etkili olan yoğun kar yağışının ardından Tokat Belediyesi, vatandaşların günlük yaşamının aksamaması ve ulaşımın güvenli şekilde sağlanması için tüm ekipleriyle sahada aralıksız çalışıyor.

Çalışma detayları

Fen İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen karla mücadele faaliyetleri, belediye şantiyesindeki tüm teknik birimlerin katılımıyla 7/24 ve iki vardiya halinde sürdürülüyor. Bölgede toplam 348 personel ve 42 araç gece gündüz demeden görev yapıyor.

Başta ana arterler, toplu ulaşım güzergâhları, hastane yolları ve yoğun kullanılan bölgeler olmak üzere kent genelinde kar küreme, tuzlama ve yol açma çalışmaları titizlikle devam ediyor.

Başkan Yazıcıoğlu'nun açıklaması

Mehmet Kemal Yazıcıoğlu konuyla ilgili, "Yoğun kar yağışının başladığı ilk andan itibaren ekiplerimizi sahaya yönlendirdik. Vatandaşlarımızın güvenliği ve şehir içi ulaşımın aksamaması için tüm imkânlarımızla 7/24 görev başındayız. Fen İşleri Müdürlüğümüz koordinesinde, tüm teknik birimlerimizle birlikte çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Hemşehrilerimizden kış lastiği olmadan trafiğe çıkmamalarını, mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarını tercih etmelerini rica ediyorum" dedi.

TOKAT BELEDİYESİ, VATANDAŞLARIN GÜNLÜK YAŞAMININ AKSAMAMASI VE ULAŞIMIN GÜVENLİ ŞEKİLDE SAĞLANMASI...

TOKAT BELEDİYESİ, VATANDAŞLARIN GÜNLÜK YAŞAMININ AKSAMAMASI VE ULAŞIMIN GÜVENLİ ŞEKİLDE SAĞLANMASI AMACIYLA TÜM EKİPLERİYLE SAHADAKİ ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR.

TOKAT BELEDİYESİ, VATANDAŞLARIN GÜNLÜK YAŞAMININ AKSAMAMASI VE ULAŞIMIN GÜVENLİ ŞEKİLDE SAĞLANMASI...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kastamonu'da Kediler Sırayla Karda Yürümeye Çalıştı
2
Sahara Geçidi'nde Çığ ve Tipi: Artvin-Ardahan Yolu Kapandı
3
Pazaryeri Emniyeti'nden Kapsamlı Denetim ve Dolandırıcılık Uyarısı
4
Çamlıhemşin'de Ruhsatsız Turizm İşletmecilerinden 'Yıkmayın' Protestosu
5
Çorum Belediyesi'nden Yarıyıl Tatili Etkinlikleri
6
Karaman'da Hayırsever 15 Bin Liralık Veresiye Defterini Kapattı
7
Kemer'de Kaçak Yapı Yıkımları Göynük'te Devam Ediyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları