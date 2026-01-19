Tokat Belediyesi 7/24 Sahada: 348 Personel, 42 Araçla Karla Mücadele

Tokat’ta etkili olan yoğun kar yağışının ardından Tokat Belediyesi, vatandaşların günlük yaşamının aksamaması ve ulaşımın güvenli şekilde sağlanması için tüm ekipleriyle sahada aralıksız çalışıyor.

Çalışma detayları

Fen İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen karla mücadele faaliyetleri, belediye şantiyesindeki tüm teknik birimlerin katılımıyla 7/24 ve iki vardiya halinde sürdürülüyor. Bölgede toplam 348 personel ve 42 araç gece gündüz demeden görev yapıyor.

Başta ana arterler, toplu ulaşım güzergâhları, hastane yolları ve yoğun kullanılan bölgeler olmak üzere kent genelinde kar küreme, tuzlama ve yol açma çalışmaları titizlikle devam ediyor.

Başkan Yazıcıoğlu'nun açıklaması

Mehmet Kemal Yazıcıoğlu konuyla ilgili, "Yoğun kar yağışının başladığı ilk andan itibaren ekiplerimizi sahaya yönlendirdik. Vatandaşlarımızın güvenliği ve şehir içi ulaşımın aksamaması için tüm imkânlarımızla 7/24 görev başındayız. Fen İşleri Müdürlüğümüz koordinesinde, tüm teknik birimlerimizle birlikte çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Hemşehrilerimizden kış lastiği olmadan trafiğe çıkmamalarını, mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarını tercih etmelerini rica ediyorum" dedi.

