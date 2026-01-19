Kandıra'da Kaçak Avcılık Operasyonu: 500 Kalkan Balığına El Konuldu

Kandıra'da denetimde yasa dışı avlanan ort. 7,5 kg ağırlığında yaklaşık 500 kalkan balığına el konuldu; şüphelilere idari yaptırım uygulandı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 17:00
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 17:19
Denetimlerde yasa dışı avlanma tespit edildi

Kocaeli’nin Kandıra ilçesi kıyılarında gerçekleştirilen denetimler sonucu, yasa dışı yollarla avlandığı belirlenen yaklaşık 500 kalkan balığı ele geçirildi.

Operasyonda Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kocaeli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Kandıra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri koordineli şekilde görev aldı. Denetimler, Kefken Balıkçı Barınağında gerçekleştirildi.

Ekiplerin tespitine göre ele geçirilen kalkan balıklarının ortalama ağırlığı 7,5 kilogram olarak belirtildi. Kaçak avcılık yaptığı tespit edilen kişilere yönelik idari yaptırım uygulandı.

Denetimler sürecek

Yetkililer, sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması ve deniz ekosisteminin korunması amacıyla sahil şeridi ve balıkçı barınaklarındaki denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.

