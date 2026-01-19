UNICEF ve GSO'dan Gaziantep'te Ergen ve Gençlerin Beceri Gelişimi İstişaresi

UNICEF ve GSO, Gaziantep Sanayi Odası ev sahipliğinde 'Ergenlerin ve Gençlerin Beceri Gelişiminin Desteklenmesi' başlıklı istişare toplantısı düzenledi; eğitim ve istihdam ele alındı.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Acil Yardım Fonu (UNICEF) ile Gaziantep'teki kurum ve kuruluşların iş birliğinde, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ev sahipliğinde "Ergenlerin ve Gençlerin Beceri Gelişiminin Desteklenmesi: İş Birliği Alanları" başlıklı bir istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Katılanlar

Toplantıya Gaziantep Valisi Kemal Çeber, UNICEF Türkiye Ülke Temsilcisi Paolo Marchi, GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, Gaziantep Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Umut Zeybek, GSO Yönetim Kurulu Üyeleri ile kamu kurumları, özel sektör temsilcileri ve diğer ilgili paydaşlar katıldı.

Gündem ve Tartışma Başlıkları

Toplantıda gençlerin eğitimden istihdama geçiş süreçlerinde ihtiyaç duyduğu becerilerin geliştirilmesi, mesleki ve teknik eğitimin güçlendirilmesi, özel sektörle iş birliği modelleri, gençlerin iş gücü piyasasına uyumunun artırılması ve dezavantajlı gruplara yönelik destek mekanizmaları ele alındı. Ayrıca Gaziantep'in güçlü sanayi ve üretim altyapısının gençlerin nitelikli iş gücü olarak yetiştirilmesine sağlayabileceği katkılar değerlendirildi.

UNICEF'in Bilgilendirmesi ve İş Birliği Vurgusu

Toplantıda UNICEF, Türkiye'de yürüttüğü ülke programları kapsamında gençlere ve ergenlere yönelik mevcut projeler ile beceri geliştirme, eğitim, istihdam ve sosyal uyum alanlarındaki çalışmalar hakkında kapsamlı bilgilendirme yaptı. Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında kurulabilecek sürdürülebilir iş birlikleri ve ortak projeler üzerinde duruldu.

Sonuç

Gaziantep'in genç nüfus potansiyelinin etkin şekilde değerlendirilmesi, sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi ve gençlerin geleceğe daha güçlü hazırlanabilmesi için çok paydaşlı bir yaklaşımın önemi vurgulandı. İstişare, karşılıklı görüş alışverişi ve iş birliği alanlarının değerlendirilmesinin ardından sona erdi.

