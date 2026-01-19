Ayvacık’ta 63 Kaçak Yapı Yıkıldı
Çanakkale İl Özel İdaresi'nin Aralık ayı operasyonu
Çanakkale İl Özel İdaresi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından yürütülen kaçak yapılaşma ile mücadele çalışmaları kapsamında, Ayvacık ilçesinde ruhsatsız yapılar tespit edildi.
Aralık ayı boyunca yapılan tespitler sonucunda, Ayvacık ilçesinde toplam 63 adet kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi.
Yürütülen çalışmalar, bölgedeki ruhsatsız yapılaşmanın tespiti ve yasal süreçlerin uygulanmasına yönelik olarak sürdürüldü.
ÇANAKKALE’NİN AYVACIK İLÇESİNDE İL ÖZEL İDARESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜNCE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMA ÇERÇEVESİNDE ARALIK AYINDA 63 KAÇAK YAPININ YIKIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.