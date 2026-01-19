Ayvacık’ta 63 Kaçak Yapı Yıkıldı

Çanakkale İl Özel İdaresi Yapı Kontrol Müdürlüğü, Aralık ayı boyunca Ayvacık’ta ruhsatsız 63 kaçak yapının tespitini yapıp yıkımını gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 19:17
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 19:17
Çanakkale İl Özel İdaresi'nin Aralık ayı operasyonu

Çanakkale İl Özel İdaresi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından yürütülen kaçak yapılaşma ile mücadele çalışmaları kapsamında, Ayvacık ilçesinde ruhsatsız yapılar tespit edildi.

Aralık ayı boyunca yapılan tespitler sonucunda, Ayvacık ilçesinde toplam 63 adet kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi.

Yürütülen çalışmalar, bölgedeki ruhsatsız yapılaşmanın tespiti ve yasal süreçlerin uygulanmasına yönelik olarak sürdürüldü.

ÇANAKKALE’NİN AYVACIK İLÇESİNDE İL ÖZEL İDARESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜNCE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMA ÇERÇEVESİNDE ARALIK AYINDA 63 KAÇAK YAPININ YIKIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

