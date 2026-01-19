Arnavutköy'de Karla Mücadele 7/24: 120 Araç, 700 Personel

Arnavutköy'de yollar açık: 120 araç, 700 personel sahada

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışıyla birlikte Arnavutköy'de karla mücadele çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. 120 araçlık filo ve 700 kişilik ekip, ilçedeki ana ve ara arterler başta olmak üzere tüm yolların açık kalması için kesintisiz görev yapıyor.

Saha çalışmaları ve başkanın incelemesi

İlçe genelinde yürütülen kar küreme ve tuzlama çalışmaları ana arterler, ara sokaklar, hastane güzergahları, toplu taşıma hatları ve meydanları kapsıyor. Çalışmalar 7/24 esasına göre yürütülüyor. Başkan Mustafa Candaroğlu, sahada incelemelerde bulunarak ekiplerden bilgi aldı ve çalışmaların koordineli şekilde sürdüğünü vurguladı. Saha gezisi sırasında mahalle sakinleriyle bir araya gelen Candaroğlu, çocuklarla kartopu oynayarak karın keyfini paylaştı; ilçe genelinde düzenlenen En Güzel Kardan Adam Yarışması ise ailelerin yoğun katılımıyla renkli anlara sahne oldu.

Ücretsiz ring servisleri ve havalimanı bağlantıları

Ulaşımda oluşabilecek aksaklıkları en aza indirmek için ücretsiz ring servisleri kesintisiz hizmet veriyor. Ana ve ara arterler ile toplu taşıma güzergâhlarında görev yapan ring araçları, yolda kalan vatandaşlara destek sağlayarak güvenli ulaşımı temin ediyor. Arnavutköy Belediyesi ekipleri, uluslararası ulaşımın aksamasını önlemek amacıyla İstanbul Havalimanı bağlantı yollarında da karla mücadele çalışmalarına destek verdi; kritik güzergâhlarda kar küreme ve tuzlama titizlikle yürütüldü.

Gün boyu sıcak çorba ve vatandaş desteği

Soğuk hava koşullarında vatandaşların yanında olan Arnavutköy Belediyesi, Arnavutköy Devlet Hastanesi ve ilçe meydanlarında gün boyu sıcak çorba ikramları düzenleyerek hem moral hem de fiziksel destek sağladı. Yaya kaldırımları, meydanlar, okul önleri ve duraklar düzenli olarak temizleniyor; özellikle yoğun kullanılan alanlarda çalışmalar yoğunlaştırıldı.

Hazırlık ve malzeme

Karla mücadele kapsamında ilçede buzlanmayla mücadele için stratejik noktalarda toplam 7 bin ton yol tuzu hazır bulunduruluyor. Bu depolama düzeni, ekiplerin ana ve ara arterlerde hızlı ve etkin müdahale yapmasını sağlıyor. Arnavutköy Belediyesi ekipleri, kar yağışının etkisini artırması ihtimaline karşı tüm hazırlıklarını tamamlayarak ana arterler, ara arterler, hastane yolları, toplu taşıma güzergâhları, meydanlar ve yaya yollarında kar küreme ve tuzlama çalışmalarını düzenli şekilde sürdürüyor.

İSTANBUL’DA ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞIYLA BİRLİKTE ARNAVUTKÖY’DE KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR. 120 ARAÇLIK GÜÇLÜ FİLO VE 700 KİŞİLİK EKİP, İLÇEDEKİ ANA VE ARA ARTERLER BAŞTA OLMAK ÜZERE TÜM YOLLARIN AÇIK KALMASI İÇİN KESİNTİSİZ GÖREV YAPIYOR.