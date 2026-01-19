Şanlıurfa’da 13 bin 790 Sosyal Konut için Kura Heyecanı

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında hak sahipleri belirlendi

Şanlıurfa’da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) koordinesinde başlatılan Yüzyılın Konut Projesi kapsamında düzenlenen kura çekimi ile 13 bin 790 hak sahibi belirlendi.

Tören, Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Programa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Vali Hasan Şıldak, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Bakan Yardımcısı Suver, Türkiye’nin afetlerle mücadelesine ve ekonomik gücüne vurgu yaptı. Türkiye’nin yangın, sel ve deprem gibi ağır yüklerin altından başarıyla kalktığını belirten Suver, "Sadece son 6 Şubat depreminde bölgeye 200 milyar dolar harcandı. Bu sadece parayla olacak iş değil, büyük bir organizasyon kabiliyetidir" dedi.

Vali Şıldak ise kente yapılan yatırımların büyüklüğüne dikkat çekti. Şanlıurfa’nın 6 Şubat depremlerinde "asrın felaketini" yaşayan illerden biri olduğunu hatırlatan Vali Şıldak, şehrin aynı zamanda "asrın dayanışmasını" da en güzel şekilde sergilediğini vurguladı. Şıldak, "Bugün ilimizde 13 binin üzerinde vatandaşımıza toplam 13 bin 790 adet konutun kura çekimini gerçekleştiriyoruz. 76 binin üzerinde talebin geldiği bu kurada ismi çıkan vatandaşlarımıza evlerinin hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından program, noter huzurunda kura çekimini başlatan butona basılması ile devam etti.

