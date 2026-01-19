Malatya'da 53 Mahallede Bin 226 Kilometre Yol Ulaşıma Açıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi, karla mücadeleyle 53 mahallede toplam bin 226 kilometre yolu ulaşıma açtı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 20:09
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 20:09
Malatya Büyükşehir Belediyesi, etkili olan kar yağışının ardından 53 mahallede toplam bin 226 kilometre yolu ulaşıma açtı. Kar yağışının başladığı andan itibaren sahada olan ekipler, vatandaşların ulaşımda herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışma Detayları

Mahalle bazında açılan yollar: Arapgir'de 5 mahallede 116 kilometre, Battalgazi'de 3 mahallede 69 kilometre, Doğanyol'da 3 mahallede 69 kilometre, Hekimhan'da 3 mahallede 69 kilometre, Kale'de 7 mahallede 162 kilometre, Pütürge'de 23 mahallede 532 kilometre ve Yeşilyurt'ta 9 mahallede 209 kilometre olmak üzere toplam 53 mahallede bin 226 kilometre yol ulaşıma açıldı.

Ana arterler başta olmak üzere ekipler, mahalle bağlantı yolları ve kırsal bölgelerde de kar küreme, tuzlama ve solüsyonlama çalışmaları yapıyor. AyRakımı yüksek kırsal mahalleler ile tipi nedeniyle yeniden kapanan yollarda da çalışmalar ekipler tarafından sürdürülüyor.

Mahsur Kalan Vatandaşlar Kurtarıldı

Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde mahsur kalan vatandaşların araçları Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı. Ayrıca sağlık ekiplerine ulaşmakta sıkıntı yaşayan vatandaşlar da, yolların açılması ile birlikte sağlık ekiplerinin hasta vatandaşlara ulaşımları sağlandı.

