Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta’dan Duygusal Veda: Yalova’ya Atandı

Yalova Valiliği’ne atanan Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, iki buçuk yıllık görevini Bingöl’de alkışlarla sonlandırdı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 19:09
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 19:09
Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta’dan Duygusal Veda

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Yalova Valiliği’ne atanan Usta, Bingöl’deki görevinin son anlarını vatandaşlarla paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Yalova Valiliği’ne atanan Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, kentte düzenlenen törenle Bingöl’e veda etti.

Valilik binası önünde toplanan vatandaşlar, protokol üyeleri ve kurum amirleri Vali Usta’yı alkışlarla uğurladı. Veda sırasında duygusal anlar yaşanırken, Bingöllüler Usta’ya sevgi gösterisinde bulundu.

Vatandaşlarla tek tek vedalaşan Usta, konuşmasında Bingöl’de görev yapmaktan büyük onur duyduğunu dile getirdi.

"Ben çok güzel bir şehirde valilik yaptım. Maneviyatı olan, ruhaniyeti olan bir şehirde valilik yaptım. Geldiğim zaman anlatılanlardan çok farklı bir şehir gördüm. Sizler gibi yaşadım. Bu şöyle değildi; Bingöl halkı beni sevsin ya da bana iyi vali desin diye değil. Kaymakamlıkta da böyleydim. Bingöl’ün beklentileriyle benim idare tarzım kesişti ve çok güzel bir iki buçuk yıl geçirdim"

Bingöllüler Vali Usta’yı uzun süre alkışlayarak uğurlarken, veda anları zaman zaman duygusal görüntülere sahne oldu.

