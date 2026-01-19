Tekirdağ'da Lodos Kıyılarda Kırmızı Yosun Birikimine Yol Açtı

Tekirdağ Süleymanpaşa'da 3 gündür etkili lodos, Marmara Denizi'nden gelen kırmızı yosunları sahile taşıdı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 18:49
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 18:49
Süleymanpaşa sahillerinde etkili görüntüler

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 3 gündür aralıklarla etkisini sürdüren kuvvetli lodos, sahilin bazı bölümlerinde kırmızı yosun birikimine neden oldu.

Marmara Denizinde oluşan dalgalarla birlikte yosunlar ve çeşitli deniz kaynaklı atıklar kıyıya taşındı. Özellikle sahil şeridinin belirli noktalarında yoğunlaşan kırmızı yosunlar, bölgedeki görünümü etkiledi.

Yürüyüş yapan vatandaşlar da sahilde biriken yosunları fark etti; bazı kesimlerde yosun örtüsünün yoğunlaştığı görüldü.

Rüzgarın zaman zaman şiddetini artırmasıyla birlikte yosun birikiminin yer yer sahil boyunca uzadığı gözlendi.

