Ayvalık sanatçıları Kocabıyık ve Özalp'ten Burhaniye Pelitköy'de erken 2026 yılbaşı konseri

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin tanınmış sanatçıları solist Çiğdem Kocabıyık ile piyanist Hakan Özalp, 2026 yılına bir gün kala Burhaniye’nin Pelitköy Mahallesi’ndeki Sahil Huzurevi sakinlerine verdiği konserle unutulmaz bir akşam yaşattı.

Konser ve katılımcılar

Farkındalık amacıyla düzenlenen konserde huzurevinin Ayvalıklı sakinleri arasında efsanevi Belediye Başkanı Ahmet Tüfekçi ile Ayvalık turizmine pansiyonculuğu tanıştıran Beliz Soysal Van Der Velde de izleyiciler arasında yer aldı. Etkinlikte Ayvalık’ın sevilen esnaflarından Yahya Kocabıyık da organizasyona destek verdi.

Etkinlik detayları ve teşekkür

Gecede birbirinden lezzetli yemekler sunulurken, geleneksel yılbaşı çekilişi gerçekleştirildi. Çiğdem Kocabıyıkın güçlü sahne performansı ve seslendirdiği şarkılar, huzurevi sakinlerini coşturdu. Kocabıyık, gecede Ahmet Tüfekçi başta olmak üzere ilçenin tanınmış simalarının yer almasından duyduğu memnuniyeti belirtti ve etkinliğe gönüllü katılanlara teşekkür etti.

Kocabıyık, organizasyonda eşinin Yahya Kocabıyıkın desteğinin yanı sıra sanatçı arkadaşı piyanist şantör Hakan Özalp ile Ayzer Özalpin yoğun emek harcadığını vurguladı. Huzurevi yöneticilerine ve çalışan personeline de sık sık teşekkür edilen gecede, sakinlerin birlikte şarkılar söyleyip eğlenmesi katılımcılara duygusal ve keyifli anlar yaşattı.

