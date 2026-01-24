Ayvalık’ta Uğur Mumcu 33. Yılda Karanfillerle Anıldı

Uğur Mumcu, ölümünün 33. yılında Ayvalık’taki evinin önünde karanfillerle anıldı; törene belediye yetkilileri, siyasi temsilciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 13:47
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 14:31
Ayvalık’ta Uğur Mumcu 33. Yılda Karanfillerle Anıldı

Ayvalık’ta Uğur Mumcu 33. yılda anıldı

Anma töreni Armutçuk son durak mevkiinde gerçekleşti

Uğur Mumcu, ölümünün 33. yılı dolayısıyla Balıkesir’in Ayvalık ilçesindeki evinin önünde karanfillerle anıldı.

24 Ocak 1993 tarihinde Ankara’da, evinin önünde otomobiline yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu yaşamını yitiren gazeteci ve yazar için düzenlenen anma töreni, Mumcu’nun çok sevdiği Ayvalık’ta gerçekleştirildi.

Törene çok sayıda Ayvalıklı katıldı. Buluşma, Mumcu’nun evinin bulunduğu Armutçuk son durak mevkiindeki Tapu Kadastro Evlerinin bahçesinde yapıldı.

Anma törenine Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve belediye meclis üyelerinin yanı sıra siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören, Başkan Mesut Ergin’in konuşmasının ardından vatandaşların Uğur Mumcu’nun evinin bahçesine karanfil bırakması ile sona erdi.

AYVALIK’TA UĞUR MUMCU UNUTULMADI

AYVALIK’TA UĞUR MUMCU UNUTULMADI

AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI MESUT ERGİN

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ardahan Belediyesi'nden Yalnızçam Kayak Merkezi'ne Ücretsiz Servis
2
Sinop Boyabat’ta Nesli Tehlike Altında Üç Su Samuru Görüldü
3
Antalya Serik'te Sağanak: Köprüçayı Taştı, Taşkınlar Meydana Geldi
4
Ilgaz Dağı Yurduntepe Kayak Merkezi'nde Hafta Sonu Yoğunluğu
5
Başkan Başdeğirmen: Isparta’nın Su Sorununu Kalıcı Olarak Çözüyoruz
6
Darende'de Kar Coşkusu: Poşet ve Kartonla Kaydılar

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları