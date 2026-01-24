Ayvalık’ta Uğur Mumcu 33. Yılda Karanfillerle Anıldı

Ayvalık’ta Uğur Mumcu 33. yılda anıldı

Anma töreni Armutçuk son durak mevkiinde gerçekleşti

Uğur Mumcu, ölümünün 33. yılı dolayısıyla Balıkesir’in Ayvalık ilçesindeki evinin önünde karanfillerle anıldı.

24 Ocak 1993 tarihinde Ankara’da, evinin önünde otomobiline yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu yaşamını yitiren gazeteci ve yazar için düzenlenen anma töreni, Mumcu’nun çok sevdiği Ayvalık’ta gerçekleştirildi.

Törene çok sayıda Ayvalıklı katıldı. Buluşma, Mumcu’nun evinin bulunduğu Armutçuk son durak mevkiindeki Tapu Kadastro Evlerinin bahçesinde yapıldı.

Anma törenine Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve belediye meclis üyelerinin yanı sıra siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören, Başkan Mesut Ergin’in konuşmasının ardından vatandaşların Uğur Mumcu’nun evinin bahçesine karanfil bırakması ile sona erdi.

AYVALIK’TA UĞUR MUMCU UNUTULMADI