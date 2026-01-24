Sinop Boyabat’ta Nesli Tehlike Altında Üç Su Samuru Görüldü

Sinop’un Boyabat ilçesi Bağlıca köyü kıyısında nesli tehlike altında olan üç su samuru cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 14:28
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 14:53
Sinop Boyabat’ta Nesli Tehlike Altında Üç Su Samuru Görüldü

Sinop Boyabat’ta Nesli Tehlike Altında Üç Su Samuru Görüldü

Bağlıca köyü kıyısında doğal ortamda görüntülendiler

Sinop’un Boyabat ilçesine bağlı Bağlıca köyü kırsalında, nesli tükenmekte olan hayvanlar arasında yer alan üç adet su samuru doğal ortamlarında görüldü.

Bölgede su kenarında oynarken fark edilen su samurları, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, su samurlarının su kenarında rahatça hareket ettiği ve bir süre oynadıktan sonra gözden kaybolduğu dikkat çekti.

Su samurları, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından nesli tükenmek üzere kategorisinde yer alıyor. Bölgedeki gözlemler, türün doğal yaşam alanlarının korunmasının önemini bir kez daha ortaya koydu.

SİNOP'UN BOYABAT İLÇESİNDE, NESLİ TÜKENMEKTE OLAN HAYVANLAR ARASINDA YER ALAN ÜÇ ADET SU SAMURU...

SİNOP'UN BOYABAT İLÇESİNDE, NESLİ TÜKENMEKTE OLAN HAYVANLAR ARASINDA YER ALAN ÜÇ ADET SU SAMURU GÖRÜNTÜLENDİ.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Saplantılı Eski Erkek Arkadaşı Tarafından Öldürülen Gözde Akbaba Kırşehir’de Defnedildi
2
Mardin’de Kasımiye Medresesi Karla Beyaza Büründü — Dron Görüntüleri
3
Darende'de Kar Coşkusu: Poşet ve Kartonla Kaydılar
4
Türkiye-İran Sınırında 2 At Kurtarıldı — Hakkari'de Zorlu Operasyon
5
Ilgaz Dağı Yurduntepe Kayak Merkezi'nde Hafta Sonu Yoğunluğu
6
Ardahan Belediyesi'nden Yalnızçam Kayak Merkezi'ne Ücretsiz Servis

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları