Sinop Boyabat’ta Nesli Tehlike Altında Üç Su Samuru Görüldü

Bağlıca köyü kıyısında doğal ortamda görüntülendiler

Sinop’un Boyabat ilçesine bağlı Bağlıca köyü kırsalında, nesli tükenmekte olan hayvanlar arasında yer alan üç adet su samuru doğal ortamlarında görüldü.

Bölgede su kenarında oynarken fark edilen su samurları, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, su samurlarının su kenarında rahatça hareket ettiği ve bir süre oynadıktan sonra gözden kaybolduğu dikkat çekti.

Su samurları, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından nesli tükenmek üzere kategorisinde yer alıyor. Bölgedeki gözlemler, türün doğal yaşam alanlarının korunmasının önemini bir kez daha ortaya koydu.

SİNOP'UN BOYABAT İLÇESİNDE, NESLİ TÜKENMEKTE OLAN HAYVANLAR ARASINDA YER ALAN ÜÇ ADET SU SAMURU GÖRÜNTÜLENDİ.