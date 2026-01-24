Başkan Başdeğirmen: Isparta’nın Su Sorununu Kalıcı Olarak Çözüyoruz

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, belediye bünyesindeki İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ile Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü personeliyle düzenlenen yemek programında kentteki su ve altyapı yatırımlarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Toplantıda personelin çalışmaları takdir edilirken, şehrin su altyapısını güçlendirecek projeler de paylaşıldı.

Başkan Başdeğirmen’in önemli açıklaması

Başkan Başdeğirmen, içme suyu arıtma tesisiyle ilgili projenin yatırım programına alındığını vurgulayarak şunları söyledi:

"1,4 milyar liralık yatırımla Isparta’nın içme suyu arıtma tesisini yeniliyoruz. İnşallah bu yıl inşaata başlayacağız"

Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, birimlerde görevli personelle buluşmaya devam ediyor; birim müdürleri çift çiftine çiçek takdim etti. Belediye yönetimi, personelle daha yakın iletişim kurmayı ve sahadan gelen geri bildirimlerle hizmet kalitesini artırmayı hedefliyor.

Üstaş: Personel ve araç kapasitesi

Isparta Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Veli Üstaş programda yaptığı konuşmada kurumun kesintisiz hizmet anlayışını vurguladı ve şunları ifade etti:

"Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü 7 gün 24 saat mevhumu gözetmeksizin fedakârca çalışmaktayız. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için ve ihtiyaçlarına yönelik Isparta’nın tüm mahallelerine hizmet etmekteyiz. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğümüz 137 personeli ve 39 hizmet aracıyla Isparta’nın 45 mahallesine içme suyu ve altyapı hizmeti ulaştırmaktadır. Vatandaşlarımız için de çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Ersal: Ulaşım hizmetlerinde destek

Isparta Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürü Mehmet Ali Ersal personel yapısını ve belediye başkanının yönlendirmelerinin etkisini şöyle dile getirdi:

"24 personelimizle talimatlarınız ve desteklerinizle Isparta halkına hep beraber hizmet etmeye gayret içindeyiz. Her zaman desteğinizi ve yardımlarınızı yanımızda gördük. Yönlendirmelerinizle Isparta trafiğine, Isparta ulaşımına yeni katkılar sağlandı"

Akat: 'Ne gerekliyse yapın' talimatı

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Murat Akat da Başkan Başdeğirmen’in talimatını vurgulayarak devam etti:

"Sayın Başkanım, göreve geldiğiniz günden beri \"ne gerekliyse yapın\" talimatınızdan dolayı ve verdiğiniz desteklerle var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz"

Başkanın suyun kalitesi ve ülke genel durumuna ilişkin değerlendirmesi

Başkan Başdeğirmen, Eğirdir Gölü kaynaklı bulanıklık sorununu tarihsel bağlamda anlattı; göldeki dip dalgalanmasının suyun bulanıklaşmasına neden olduğunu belirtti ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vatandaşlarımız bugüne kadar hiçbir su konusunda sıkıntı yaşamadılar. Ta ki su bulanıklaşana kadar. Eğirdir’den aldığımız suda dip dalgalanması olduğu zaman bulanıklık Isparta’ya geliyor. Bu bugün mü oluyor? 5 yıl önceden beri mi oluyor? 10 yıl önceden beri mi oluyor? Biz Eğirdir’den su almaya başladığımız 35 yıl öncesinden beri dip dalgalanması olduğu zaman bu su bulanıyor ve şebekeye geliyor. İlaçlayarak şebekelere veriyoruz. Bunu yıllardır yaşıyoruz. Ama sanki daha dün olmuş gibi ilk seferiymiş gibi feryat figanla bir şeyler söyleniyor. Kuraklığı yaşadığımızı herkes görüyor. Bugün ülkenin kuraklıkla alakalı çok büyük bir sorunu var. Ülkemizde 51 ilde şu anda su kesintileri yaşanıyor. Bazı günler veriliyor, bazı günler verilmiyor. Isparta’da bunu yaşadık mı hiç? 10 dakika bile kesinti yapıyoruz dedik mi, demedik. Suyumuz musluktan akıyor. Biz onu arıtıyoruz, ilaçlıyoruz, veriyoruz. Sağlık anlamında da sıkıntısı yok. Bulanıklık biraz var. İsteyen içebiliyor, isteyen farklı şeylerde kullanıyor. Ama biz en azından bugünkü zorluklar içerisinde ülkemizin en iyi illerinden biri olduğumuzu söylemeye çalışıyoruz. Musluklarımızdan su akıyor, şebekelerimize su eksilmiyor. Her türlü sıkıntıya rağmen bunları gidermek için elimizden gelen en üst gayreti gösteriyoruz. Vatandaşlarımızdan sadece tasarruf etmelerini ve sabırla davranmalarını rica ediyoruz"

Yeni arıtma tesisi ve ek su projeleri

Başdeğirmen, içme suyunun kalitesini artıracak yatırımın detaylarını paylaştı. Projenin Devlet Su İşleri ile iş birliği içinde hazırlandığını ve Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı’na sunulduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bulanıklığı aşmak için içme suyu arıtma tesisimizin yenilenmesi gerekiyordu. Sıra ona geldi. Hazırladığımız proje Devlet Su İşleri’yle iş birliği içerisinde Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı’na sunuldu ve 2026 yılı yatırım programına alındı. 1 milyar 400 milyon artı KDV bedelle Isparta’nın içme suyu arıtma tesisi programa alınmış oldu. Allah’tan bir mani olmazsa bu yıl inşaatına başlayıp büyük bir kısmını tamamlamayı hedefliyoruz. Amacımız şehrimize verilen suyun pırıl pırıl olmasıdır."

Başdeğirmen ayrıca Aksu’dan Eğirdir’e gelen 42 milyon metreküp suyun 12 milyon metreküpünü göle dökülmeden şehre kazandıracak projelerin kabul edildiğini, böylece suyun doğrudan şebekeye verileceğini ve 35 yıldır yaşanan bulanıklığın geride kalacağını bildirdi.

Gölcük ve baraj çalışmaları

Belediye Başkanı, Darıderesi barajları ve Gölcük bölgesindeki içme suyu arama çalışmalarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Darıderesi 1 ve Darıderesi 2 barajlarımız var. 2025 yılında Darıderesi 1 barajımızdan 2 ay su kullandık. Darıderesi 1 barajımızda suyun doluluk oranı yüzde 100 olduğunda Eğirdir Gölü’nden su almayı kesiyoruz. Şimdi ise Darıderesi 2 barajımız da su tutmaya başladı. Şu anda 3’te 1’i dolu. İnşallah hep dua ediyoruz rabbimize inşallah kar verir diye. Eğer Darıderesi 2 barajımız da dolarsa hem Darıderesi 1 hem de Darıderesi 2 barajımızda 12 milyon metreküp hazırda suyumuz olacak. Böylelikle biz su konusunda şehrimizi garanti altına almış oluyoruz. Onun dışında Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nden Gölcük bölgesinde yeni bir içme suyu projesi ile ilgili istediğimiz izni geçtiğimiz hafta aldık. Makinelerimizi yönlendiriyoruz. Gölcük bölgesinde içme suyu arama çalışmalarımız başlıyor. Oradan da iyi bir su alacağımıza inanıyorum. 81 il içerisinde en son su sıkıntısı çekecek il Isparta"

İlave notlar ve kapanış

Programın sonunda Başkan Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, belediye personelinin çocuklarına futbol topu ve Ispartaspor forması hediye etti. Buluşma, toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

