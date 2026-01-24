Azerbaycan'dan Samsun'a Mutluluk: Mehmet Yıldız ile Sevinç Çalış Vezirköprü'de Evlenildi

Öğürlü'den Mehmet Yıldız ile Bakü'den Sevinç Çalış, Vezirköprü'de düzenlenen düğünle evlendi; iki ülke arasındaki kardeşliğe vurgu yapıldı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 13:46
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 13:46
Öğürlü’den Bakü’ye uzanan bir aşk

Samsun’un Vezirköprü ilçesi Öğürlü Mahallesinden Mehmet Yıldız ile Azerbaycan’ın Bakü kentinden Sevinç Çalış, Vezirköprü’de düzenlenen düğün töreniyle dünya evine girdi.

21 yaşındaki Mehmet Yıldız, Vezirköprü’de inşaat işçisi olarak çalışıyor; 23 yaşındaki Sevinç Çalış ise Bakü’de yaşıyor. Genç çift, aileleri ve yakınlarının katılımıyla mutluluklarını paylaştı.

Damat Mehmet Yıldız, tören sırasında iki ülke arasındaki kardeşliğe vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: "İki millet tek yürek. Gönüller bir olunca mesafeler anlamını yitiriyor. Bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan ailelerimize ve tüm yakınlarımıza teşekkür ediyorum".

Genç çiftin mutluluğuna aileleri, yakınları ve davetliler ortak oldu.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

