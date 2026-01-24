Azerbaycan'dan Samsun'a Mutluluk: Mehmet Yıldız ile Sevinç Çalış Vezirköprü'de Evlenildi

Öğürlü’den Bakü’ye uzanan bir aşk

Samsun’un Vezirköprü ilçesi Öğürlü Mahallesinden Mehmet Yıldız ile Azerbaycan’ın Bakü kentinden Sevinç Çalış, Vezirköprü’de düzenlenen düğün töreniyle dünya evine girdi.

21 yaşındaki Mehmet Yıldız, Vezirköprü’de inşaat işçisi olarak çalışıyor; 23 yaşındaki Sevinç Çalış ise Bakü’de yaşıyor. Genç çift, aileleri ve yakınlarının katılımıyla mutluluklarını paylaştı.

Damat Mehmet Yıldız, tören sırasında iki ülke arasındaki kardeşliğe vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: "İki millet tek yürek. Gönüller bir olunca mesafeler anlamını yitiriyor. Bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan ailelerimize ve tüm yakınlarımıza teşekkür ediyorum".

Genç çiftin mutluluğuna aileleri, yakınları ve davetliler ortak oldu.

