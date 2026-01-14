Aziziye'de Çalışan Gazeteciler Günü Coşkusu

Aziziye Belediyesi'nin organizasyonunda Ilıca Termal Tesisleri'nde düzenlenen Çalışan Gazeteciler Günü kutlamasında gazeteciler kar altında sahlep içti, halay ve havai fişek gösterisi ile buluştu.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 12:34
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 12:34
Çalışan Gazeteciler Günü, Aziziye'de büyük bir ilgi ve coşkuyla kutlandı. Aziziye Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik, Ilıca Termal Tesisleri kampüsünde açık havada gerçekleştirildi.

Medya mensupları, lapa lapa yağan kar eşliğinde ateş başında sahlep içerek bir araya geldi; zaman zaman halaylarla kutlama sürerken geceye ayrıca etkileyici bir havai fişek gösterisi damga vurdu.

Program ve katılımcılar

Etkinliğe ev sahipliği yapan Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar'ın yanı sıra; Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ayhan Türkez, Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu Başkanı İrfan Tarakçıoğlu, Erzurum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Musa Çakır ve medya meslek kuruluşlarının başkanları katıldı.

Haber ajanslarının yönetici ve çalışanları, yerel ve yaygın basın temsilcileri, internet medyası editörleri, radyo ve televizyon programcıları ile Erzurum Matbaacılar, Fotoğrafçılar, Kırtasiyeciler ve Tabelacılar Odası Başkanı Hikmet Karaca gecede yer aldı.

Başkan Akpunar ve anma

Emrullah Akpunar, konuşmasında gazetecilerin toplum için taşıdığı sorumluluğa vurgu yaparak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı ve mesleğe emek verenlere başarı dileklerini iletti. Programda ayrıca Aziziye Belediyesi'nin hizmet ve yatırımları konuklara sinevizyonla anlatıldı ve mesleki birliktelik, dayanışma ile güç birliği vurgulandı.

Anma, gösteri ve kapanış

Gece, merhum gazetecilerin fotoğraflarından oluşan görsel sunumla duygusal anlara sahne oldu. Katılımcılar hep birlikte kutlama pastasını kesti ve Ilıca Termal Tesisleri kampüsünde düzenlenen programın en dikkat çeken anı havai fişek gösterisi oldu.

Etkinlik kapsamında bir süre önce hizmete açılan Butik Otel ve VIP aile havuzları da gezildi. Program, Çalışan Gazeteciler Günü onuruna verilen akşam yemeğinin ardından sona erdi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

