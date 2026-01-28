Aziziye'de Ramazan Hazırlıkları: 73 Mahallede 100'den Fazla Cami Temizlenecek

Aziziye Belediyesi, 69'u kırsal olmak üzere 73 mahallede 100'den fazla cami ve mescitte temizlik, halı yıkama ve dezenfeksiyon çalışmalarına başladı.

Yayın Tarihi: 28.01.2026 09:52
Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 09:52
Aziziye'de Ramazan Hazırlıkları: 73 Mahallede 100'den Fazla Cami Temizlenecek

Aziziye'de Ramazan hazırlıkları başladı

Cami ve mescitlerde kapsamlı temizlik çalışması

Aziziye Belediyesi, Ramazan ayı öncesi hazırlıklarına cami ve mescit temizlikleriyle başladı.

Temizlik çalışmaları, ilçe genelinde 69'u kırsal mahalle olmak üzere toplam 73 mahallede bulunan 100'den fazla cami ve mescitte gerçekleştirilecek. Belediye ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında camilerin iç ve dış temizliği titizlikle yapılırken, aynı zamanda halılar yıkanıyor ve ortak kullanım alanları dezenfekte ediliyor.

İlçede gelenek halini alan bu çalışmayla Ramazan ayı boyunca vatandaşların ibadetlerini daha temiz, sağlıklı ve huzurlu ortamlarda yapmaları hedefleniyor.

Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ramazan, birlik, beraberlik ve maneviyat ayıdır. Biz de Aziziye Belediyesi olarak bu mübarek aya en güzel şekilde hazırlanmak istiyoruz. İlçemizde bulunan 73 mahallemizin tamamında cami ve mescitlerimizi Ramazan’a hazır hale getiriyoruz. Özellikle kırsal mahallelerimizdeki camilerimizin temizliğine ayrı bir hassasiyet gösteriyoruz. Vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla ibadet edebileceği ortamları oluşturmak bizim sorumluluğumuzdur" dedi.

Temizlik ve bakım çalışmalarının Ramazan ayı boyunca da devam edeceğini kaydeden Başkan Akpunar, emeği geçen belediye personeline teşekkür etti. Aziziye Belediyesi’nin Ramazan öncesi başlattığı bu çalışmalar, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

