Karabük'te İstinat Duvarı Zarar Gören Apartmanda 5 Daire Tahliye Edildi

Karabük'te Kaynak Sokak'ta istinat duvarına zarar veren çatlaklar nedeniyle 5 daire tedbir amaçlı tahliye edildi; ekipler güvenlik önlemi aldı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 16:16
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 16:27
Olay Yeri ve Müdahale

Karabük Mahallesi Kaynak Sokak’ta bir apartmanın önünde meydana gelen çatlaklıklar, istinat duvarına zarar verdi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis, AFAD, Karabük Belediyesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı inceleme sonucunda, istinat duvarının çökme tehlikesine karşı, 15 daireden oluşan 5 katlı apartmanın ilk iki katında bulunan 5 daire tedbir amaçlı tahliye edildi.

Apartmanın çevresi polis ekiplerince şerit çekilerek güvenlik önlemi altına alındı. Olası devrilme riskine karşı müteahhit firma tarafından kazıklama çalışması yapılacağı öğrenildi.

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

