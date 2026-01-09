Karabük'te İstinat Duvarı Zarar Gören Apartmanda 5 Daire Tahliye Edildi

Karabük'te İstinat Duvarı Hasarı Nedeniyle 5 Daire Boşaltıldı
Olay Yeri ve Müdahale
Karabük Mahallesi Kaynak Sokak’ta bir apartmanın önünde meydana gelen çatlaklıklar, istinat duvarına zarar verdi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis, AFAD, Karabük Belediyesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı inceleme sonucunda, istinat duvarının çökme tehlikesine karşı, 15 daireden oluşan 5 katlı apartmanın ilk iki katında bulunan 5 daire tedbir amaçlı tahliye edildi.
Apartmanın çevresi polis ekiplerince şerit çekilerek güvenlik önlemi altına alındı. Olası devrilme riskine karşı müteahhit firma tarafından kazıklama çalışması yapılacağı öğrenildi.
KARABÜK'TE BİR APARTMANIN ÖNÜNDE OLUŞAN ÇATLAKLIKLARIN İSTİNAT DUVARINA ZARAR VERMESİ NEDENİYLE 5 DAİRE TEDBİR AMAÇLI TAHLİYE EDİLDİ.