DOLAR
42,96 -0,08%
EURO
50,52 -0,06%
ALTIN
5.981,31 0,34%
BITCOIN
3.776.919,25 -0,01%

Mardin ve Diyarbakır'da Kar Esareti: Yollar Kapandı

Yoğun kar yağışı Diyarbakır ve Mardin'de ulaşımı felç etti; araçlar mahsur kaldı, çok sayıda kaza oldu, bazı uçak seferleri iptal edildi.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 18:22
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 18:22
Mardin ve Diyarbakır'da Kar Esareti: Yollar Kapandı

Mardin ve Diyarbakır'da Kar Esareti: Yollar Kapandı

Meteorolojinin uyarılarının ardından etkili olan yoğun kar yağışı, Diyarbakır ve Mardin’de ulaşımı durma noktasına getirdi. Onlarca araç yollarda mahsur kalırken, çok sayıda kaza meydana geldi.

Ulaşım aksadı, ana yollar kapandı

Bölge genelinde günlerdir beklenen kar, sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak şehirleri tamamen beyaza bürüdü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarısının ardından bastıran yağış özellikle Mardin-Diyarbakır karayolu başta olmak üzere birçok ana güzergâhta trafik akışını durma noktasına getirdi.

Kar kalınlığının yer yer 20 santimetreyi aştığı bölgelerde hazırlıksız yakalanan sürücüler araçlarıyla yolda mahsur kaldı. Kilometrelerce uzayan araç kuyrukları oluşurken, mahsur kalan vatandaşların imdadına belediye ve karayolları ekipleri yetişmeye çalışıyor.

Kazalar, kurtarma ve sefer iptalleri

Görüş mesafesinin düşmesi ve yolların buz pistine dönmesi sonucu çok sayıda trafik kazası kaydedildi. Diyarbakır’da şehir içi ve çevre yollarında kayan araçlar maddi hasara yol açtı; Mardin’de dik rampa ve virajlarda kontrolünü kaybeden tırlar bazı güzergâhları trafiğe kapattı.

Ekipler, kayganlaşan yollarda mahsur kalan araçları çekmek ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapmak için seferber oldu. Ayrıca, yoğun kar yağışı ve tipinin etkisiyle bölgedeki bazı uçak seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

GÜNEYDOĞU’DA KAR ESARETİ: DİYARBAKIR VE MARDİN BEYAZA BÜRÜNDÜ, YOLLAR KAPANDI!

GÜNEYDOĞU’DA KAR ESARETİ: DİYARBAKIR VE MARDİN BEYAZA BÜRÜNDÜ, YOLLAR KAPANDI!

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şahinbey Belediyesi 2025'te de Türkiye Nikah Rekorunu Korudu
2
Pozantı'da Kar Etkili: Akçatekir ve Bürücek Yaylaları Beyazlandı
3
Şanlıurfa'da Ağır Vasıta Yasağı: Şanlıurfa–Diyarbakır ve Şanlıurfa–Mardin Yolları Kapandı
4
Karapınar'da Yılın Son Günü Kar Yağışı İlçeyi Beyaza Bürüdü
5
Toroslar Belediyesi Çağdaşkent'te Zeytin Ağaçlarını Kesince Mahalle Ayağa Kalktı
6
ES-UDER: Eskişehir'de 55 Ülkeden Öğrenciler Kahvaltıda Buluştu
7
Mehmet Tahmazoğlu'ndan 2026 Yeni Yıl Mesajı: Sevgi ve Dayanışma Vurgusu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları