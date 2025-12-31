Mardin ve Diyarbakır'da Kar Esareti: Yollar Kapandı

Meteorolojinin uyarılarının ardından etkili olan yoğun kar yağışı, Diyarbakır ve Mardin’de ulaşımı durma noktasına getirdi. Onlarca araç yollarda mahsur kalırken, çok sayıda kaza meydana geldi.

Ulaşım aksadı, ana yollar kapandı

Bölge genelinde günlerdir beklenen kar, sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak şehirleri tamamen beyaza bürüdü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarısının ardından bastıran yağış özellikle Mardin-Diyarbakır karayolu başta olmak üzere birçok ana güzergâhta trafik akışını durma noktasına getirdi.

Kar kalınlığının yer yer 20 santimetreyi aştığı bölgelerde hazırlıksız yakalanan sürücüler araçlarıyla yolda mahsur kaldı. Kilometrelerce uzayan araç kuyrukları oluşurken, mahsur kalan vatandaşların imdadına belediye ve karayolları ekipleri yetişmeye çalışıyor.

Kazalar, kurtarma ve sefer iptalleri

Görüş mesafesinin düşmesi ve yolların buz pistine dönmesi sonucu çok sayıda trafik kazası kaydedildi. Diyarbakır’da şehir içi ve çevre yollarında kayan araçlar maddi hasara yol açtı; Mardin’de dik rampa ve virajlarda kontrolünü kaybeden tırlar bazı güzergâhları trafiğe kapattı.

Ekipler, kayganlaşan yollarda mahsur kalan araçları çekmek ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapmak için seferber oldu. Ayrıca, yoğun kar yağışı ve tipinin etkisiyle bölgedeki bazı uçak seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

GÜNEYDOĞU’DA KAR ESARETİ: DİYARBAKIR VE MARDİN BEYAZA BÜRÜNDÜ, YOLLAR KAPANDI!