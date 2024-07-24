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Babadan dededen miras kalanlar dikkat! Miras paylaşımında yeni sistem!

Eğer adınıza miras kaldıysa bu düzenlemeler sizi yakından ilgilendiriyor! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 11:38
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 11:38
Babadan dededen miras kalanlar dikkat! Miras paylaşımında yeni sistem!

Miras paylaşımlarıyla ilgili önemli düzenlemeler hayata geçirildi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MİRAS PAYLAŞIMI DÜZENLEMELERİ

Miras paylaşımlarıyla ilgili önemli düzenlemeler yapıldı. Miras kalan taşınmazları paylaşmak için artık notere gitmek zorunlu olmayacak. Bütün hak sahiplerinin yazılı sözleşme imzalaması yeterli olacak ve tapu devir işlemlerinde bu belge geçerli olacak. 

miras paylaşımı düzenlemeleri

Medeni Kanun üzerinde yapılan düzenlemeler sonrasında artık adına miras kalan vatandaşların notere giderek onay almasına gerek olmayacak. Bu şekilde işlemler daha kısa sürede halledilebilecek. Taşınmazdaki hak sahiplerinin kendi aralarında yazılı bir sözleşme imzalamaları yeterli olacak. Düzenleme sonrasında tapu devir işlemi yapacak olan hak sahipleri bu belgeyi sunarak işlemlerini yapabilecekler. Yeni düzenlemelerle birlikte hak sahiplerinin arasında yaşanacak anlaşmazlıkların da bitirilmesi planlanıyor. Vatandaşlar düzenlemeler sayesinde işlemlerini güvenli ve rahat şekilde kısa sürede halledebilecekler. 

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