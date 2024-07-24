Babadan dededen miras kalanlar dikkat! Miras paylaşımında yeni sistem!

Miras paylaşımlarıyla ilgili önemli düzenlemeler hayata geçirildi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MİRAS PAYLAŞIMI DÜZENLEMELERİ

Miras paylaşımlarıyla ilgili önemli düzenlemeler yapıldı. Miras kalan taşınmazları paylaşmak için artık notere gitmek zorunlu olmayacak. Bütün hak sahiplerinin yazılı sözleşme imzalaması yeterli olacak ve tapu devir işlemlerinde bu belge geçerli olacak.





Medeni Kanun üzerinde yapılan düzenlemeler sonrasında artık adına miras kalan vatandaşların notere giderek onay almasına gerek olmayacak. Bu şekilde işlemler daha kısa sürede halledilebilecek. Taşınmazdaki hak sahiplerinin kendi aralarında yazılı bir sözleşme imzalamaları yeterli olacak. Düzenleme sonrasında tapu devir işlemi yapacak olan hak sahipleri bu belgeyi sunarak işlemlerini yapabilecekler. Yeni düzenlemelerle birlikte hak sahiplerinin arasında yaşanacak anlaşmazlıkların da bitirilmesi planlanıyor. Vatandaşlar düzenlemeler sayesinde işlemlerini güvenli ve rahat şekilde kısa sürede halledebilecekler.